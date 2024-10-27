Taksim'deki mekana böyle çöktüler: Spiralle kilidi kesip silah çekerek kasaya el koydular
Taksim'de sahibi oldukları gece kulübünü, gelirden pay alma karşılığında işletmeleri için ortağının arkadaşlarına devreden iki kişi ödemeyi alamadı. Silahlı olaylar olunca mühürlenen mekan, sahibi iki kişi tarafından tekrardan açıldı ancak mekana gelen silahlı kişiler tehdit ederek gelire el koyunca sahipleri mekana kilit vurdu. Silahlı kişiler bu kez de spiral yardımla asma kilidi kırarak mekanı gasbetti. Sahiplerinin şikayeti üzerine mekanı gasp eden 6 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.
• 27 Ekim 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
• 27 Ekim 2024 - 15:13 • Son Güncelleme: