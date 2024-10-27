Taksim'deki mekana böyle çöktüler: Spiralle kilidi kesip silah çekerek kasaya el koydular

Olay, geçtiğimiz 15 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savaş A. (37) ve Barış A. (36) sahibi oldukları mekanı, kendilerine aylık kişi başı 40 bin lira pay verme karşılığında mekanın yüzde 5 ortağı olan Erdem S.'nin arkadaşları Ferdi T. (26) ve Malik T.'ye (27) devretti. Bir süre mekanı işleten Ferdi T. ve Malik T. kazançtan pay vermezken mekan da silahlı olaylar yaşandığı için mühürlendi.