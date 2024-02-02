Taksici cinayeti! İzmir’de vurulan Taksi şoförü öldü mü, taksiciyi vuran adam yakalandı mı? Delil Aysel kimdir, Oğuz Erge yaşıyor mu?
İzmir'de üşümesin diye arabasına aldığı yolcu tarafından vurulan taksi şoförü akıbeti merak ediliyor. Araç kamerasındaki kayıtlardan, arka koltukta oturan yolcunun para öder gibi yaparken silahını çekerek şoförü ensesinden vurdu. Taksi şoförüne 3 el ateş ettikten sonra araç içinde arama yapıp, çevrede dolaşan zanlının ağır yaralı şoföre "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat etmesi de kayıtlara girdi. Peki, İzmir’de vurulan Taksi şoförü öldü mü, taksiciyi vuran adam yakalandı mı? Delil Aysel kimdir, Oğuz Erge yaşıyor mu? İşte taksici cinayeti ile ilgili son durum…
• 02 Şubat 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
• 02 Şubat 2024 - 11:31 • Son Güncelleme: