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GündemTaksici cinayeti! İzmir’de vurulan Taksi şoförü öldü mü, taksiciyi vuran adam yakalandı mı? Delil Aysel kimdir, Oğuz Erge yaşıyor mu?
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Taksici cinayeti! İzmir’de vurulan Taksi şoförü öldü mü, taksiciyi vuran adam yakalandı mı? Delil Aysel kimdir, Oğuz Erge yaşıyor mu?

İzmir'de üşümesin diye arabasına aldığı yolcu tarafından vurulan taksi şoförü akıbeti merak ediliyor. Araç kamerasındaki kayıtlardan, arka koltukta oturan yolcunun para öder gibi yaparken silahını çekerek şoförü ensesinden vurdu. Taksi şoförüne 3 el ateş ettikten sonra araç içinde arama yapıp, çevrede dolaşan zanlının ağır yaralı şoföre "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat etmesi de kayıtlara girdi. Peki, İzmir’de vurulan Taksi şoförü öldü mü, taksiciyi vuran adam yakalandı mı? Delil Aysel kimdir, Oğuz Erge yaşıyor mu? İşte taksici cinayeti ile ilgili son durum…

• 02 Şubat 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
• 02 Şubat 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
1Taksici cinayeti İzmir’de vurulan Taksi şoförü öldü mü, taksiciyi vuran adam yakalandı mı Delil Aysel kimdir, Oğuz Erge yaşıyor mu

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına aldı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı. Peki, İzmir taksici cinayetinde vuran adam yakalandı mı, İzmir’de vurulan Taksi şoförü öldü mü? Delil Aysel kimdir, Oğuz Erge yaşıyor mu?

2İZMİR’DE VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜ MÜ, OĞUZ ERGE YAŞIYOR MU

İZMİR’DE VURULAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜ MÜ, OĞUZ ERGE YAŞIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksicinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. 19 yaşındaki Delil Aysal isimli zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

3BAKAN KOCA DUYURDU

BAKAN KOCA DUYURDU

Tedavi altına alınan Erge, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Dün gece İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

4YAKLAŞIK 110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

YAKLAŞIK 110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü inceledi. Kimliği tespit edilen D.A, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

5ARAÇ KAMERASINA YANSIYAN KONUŞMALAR

ARAÇ KAMERASINA YANSIYAN KONUŞMALAR

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde Erge'nin, arka koltukta oturan D.A'ya "Araba arızalı sabah sanayiye bırakacaktım. Seni görünce 'hadi alıvereyim' dedim. Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz" dediği duyuluyor.

6Taksici cinayeti İzmir’de vurulan Taksi şoförü öldü mü, taksiciyi vuran adam yakalandı mı Delil Aysel kimdir, Oğuz Erge yaşıyor mu

Şüphelinin, "Taksiler boştu, beni gördüler ama almadılar" şeklindeki sözlerinin yansıdığı kayıtta, şoförün "Sen öyle maskeyi takarsan almazlar ama ben alırım, bu soğuk havada dışarıda mı bırakırım." diyerek güldüğü görülüyor.

İneceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge'ye 3 el ateş ettiği görülen şüphelinin, "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" dediği anlar da kayıtlara yansıdı.

Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, "Nerede lan paralar" diyerek araçta arama yapması da görülüyor.