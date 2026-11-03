Takla atan otomobilde mahsur kaldılar: İtfaiye camı kırarak çıkardı

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Ç. ile eşi, itfaiye ekiplerinin otomobilin ön camını kırarak gerçekleştirdiği çalışma sonucu araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.