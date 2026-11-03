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GündemTakla atan otomobilde mahsur kaldılar: İtfaiye camı kırarak çıkardı
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Takla atan otomobilde mahsur kaldılar: İtfaiye camı kırarak çıkardı

03.11.2026 - 09:10Güncellenme Tarihi:

Nevşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve eşi yaralandı.

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1Takla atan otomobilde mahsur kaldılar: İtfaiye camı kırarak çıkardı

Kaza, Nevşehir-Gülşehir karayolu 1. Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana geldi.

2Takla atan otomobilde mahsur kaldılar: İtfaiye camı kırarak çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. yönetimindeki 50 EF 880 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki trafik levhasına ve ardından bordür taşına çarpan otomobil takla attı.

3Takla atan otomobilde mahsur kaldılar: İtfaiye camı kırarak çıkardı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Ç. ile eşi, itfaiye ekiplerinin otomobilin ön camını kırarak gerçekleştirdiği çalışma sonucu araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

4Takla atan otomobilde mahsur kaldılar: İtfaiye camı kırarak çıkardı

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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