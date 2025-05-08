Takıda 'Uzak Şehir' etkisi! 'Dizi biter bitmez mesaj atmaya başlıyorlar'

'TAKAN OYUNCUNUN ADIYLA ANILIYOR'

Dizi sektörünün geniş yelpazesinde birbirinden farklı ürünlerin kullanıldığını ifade eden Portakal, "Bir başka örnek de 'İnci Taneleri' dizisinden. Başrol karakteri Dilber'in taktığı 'Kalpli kolye' ya da 'Balon kalpli kolye' olarak bilinen takı, o hafta çok satıldı. Hatta piyasaya 'Dilber kolyesi' adıyla sunuldu. Aslında bu kolyeler hep vardı ama bir oyuncu takınca, direkt onun adıyla anılmaya başlıyor. Piyasada da bu şekilde soruluyor. Dizide kullanılan ürünler genellikle gerçek altın olarak lanse ediliyor. Altını almak maliyetli olduğu için burada devreye biz giriyoruz" dedi.