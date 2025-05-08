Takıda 'Uzak Şehir' etkisi! 'Dizi biter bitmez mesaj atmaya başlıyorlar'
Televizyon dizilerinde oyuncuların taktığı takılar, izleyiciden ilgi görüyor. İzleyici ekran başında gördüğü küpeyi, kolyeyi ertesi gün imitasyon takı mağazalarında aramaya başlıyor. İmitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, "Şu anda en çok 'Uzak Şehir' dizisindeki oyuncuların kullandığı yöresel takılar rağbet görüyor"
İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)-
• 08 Mayıs 2025 - 11:56 • Son Güncelleme:
İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)-
• 08 Mayıs 2025 - 11:56 • Son Güncelleme: