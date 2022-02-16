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MagazinSurvivor'ı yarıda bırakan Aycan sessizliğini bozdu! "Bir ben bir Rabbim bilir!"
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• 16 Şubat 2022 - 16:10 • Son Güncelleme:

Survivor'ı yarıda bırakan Aycan sessizliğini bozdu! "Bir ben bir Rabbim bilir!"

Survivor All Star 2022 sezonuna kendi isteğiyle veda eden ünlü futbolcu Aycan Yanaç, günler sonra sessizliğini bozdu. Survivor'dan ayrılma sebebini anlatan Aycan Yanaç, ''Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir.'' ifadelerini kullandı.

• 16 Şubat 2022 - 16:10 • Son Güncelleme:
1Survivorı yarıda bırakan Aycan sessizliğini bozdu Bir ben bir Rabbim bilir
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Büyük umutlarla başladığı Survivor All Star'dan kendi isteğiyle ayrılma kararı alan Aycan Yanaç, suskunluğunu bozdu. Sevenlerine açıklama yapmak zorunda hissettiğini belirten Aycan Yanaç, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

2ÇOK DAHA AĞIR VE SANCILI BİR SÜREÇ

"ÇOK DAHA AĞIR VE SANCILI BİR SÜREÇ''

Aycan Yanaç paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Biliyorum uzun zamandır sizlere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor’un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim."

3Survivorı yarıda bırakan Aycan sessizliğini bozdu Bir ben bir Rabbim bilir

"Hem sizlerden hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim. Bu aldığım hasar, hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı."

4BİR BEN BİR RABBİM BİLİR

"BİR BEN BİR RABBİM BİLİR''

"Sizlere karşı hep dürüst oldum. Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir. Gerçekten hastalığı atlatamayacağımı; sizlere, aileme ve sevdiklerime dönemeyeceğimi iliklerime kadar hissettim. Meğer kaybettiğim her şeyin sonunda ben kendimi, sizlerin sayesinde kazanmışım."

5Survivorı yarıda bırakan Aycan sessizliğini bozdu Bir ben bir Rabbim bilir

"Yarım kalan hikayem de yokmuş, bu hikaye sizlerle zaten tamamlanmış. Önümüzdeki yeni hikayeler bizi beklesin artık. Sevgiler..."

6NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç, Survivor All Star'ın henüz ilk haftalarında koronavirüse yakalandı. Karantina süresi sona erdiğinde adaya geri dönen Aycan Yanaç, motivasyonunun düşük olduğunu ve sağlık sorunlarının tam anlamıyla geçmemiş olduğunu belirterek, Acun Ilıcalı'ya yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi.

7Survivorı yarıda bırakan Aycan sessizliğini bozdu Bir ben bir Rabbim bilir

Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'a düşünmesi için birkaç gün zaman verdi ancak Aycan Yanaç'ın fikrinde herhangi bir değişiklik olmadı ve yarışmadan çekildi.

8Survivorı yarıda bırakan Aycan sessizliğini bozdu Bir ben bir Rabbim bilir

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