Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Acun Ilıcalı Atakan ile olarak, "Bir konuyu size açıklamam gerekiyor. Bu konu bir yarışmacımızla ilgili Atakan. Atakan'ın omzuyla ilgili detaylı bir şekilde sağlık ekibimiz incelemeler yaptı. Dün söylediğim konu omzun iyileşmesi değil Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler konusu. Tabii ki gündeme geldi.