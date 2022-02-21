Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...
Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 20 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Konseyde Yasin, Berna, Gökhan ve Hikmet en çok oyu aldı. Öte yandan Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde şoke eden kararı duyurdu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...
Fenomen yarışma programı Survivor, tüm hızıyla sürüyor. Diyalogları ve performansları ille yarışmacılar dikkatleri çekerken bu akşam kim eleme adayı olduğu merak edildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Şubat Survivor kim yazıldı, sürgüne kim gitti?
Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olmuş olan Survivor Atakan, gönüllüler ile birlikte yarışmaya devam etmekteydi. Atakan Işıktutan'ın omzundan sakatlanması sonrası son oyunlarda da yer almaması dikkat çekmişti. Atakan'ın son durumunu paylaşan Ilıcalı, yarışmacının Survivor'a devam edip etmeyeceğini de açıkladı.
Acun Ilıcalı Atakan ile olarak, "Bir konuyu size açıklamam gerekiyor. Bu konu bir yarışmacımızla ilgili Atakan. Atakan'ın omzuyla ilgili detaylı bir şekilde sağlık ekibimiz incelemeler yaptı. Dün söylediğim konu omzun iyileşmesi değil Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler konusu. Tabii ki gündeme geldi.