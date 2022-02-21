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MagazinSurvivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...
• 21 Şubat 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:

Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 20 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Konseyde Yasin, Berna, Gökhan ve Hikmet en çok oyu aldı. Öte yandan Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde şoke eden kararı duyurdu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

• 21 Şubat 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
1Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...
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Fenomen yarışma programı Survivor, tüm hızıyla sürüyor. Diyalogları ve performansları ille yarışmacılar dikkatleri çekerken bu akşam kim eleme adayı olduğu merak edildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Şubat Survivor kim yazıldı, sürgüne kim gitti?

2Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Survivor All Star'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununefes kesen mücadelelere sahne oldu.

3Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Survivor All Star 2022 yarışmasında ünlüler ve gönüllüler ikinci dokunulmazlık için zorlu parkura çıktı.

4Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Gözleri kapalı şekilde karşı takım yarışmacısının arkasındaki bez parçasını önce alan sayıyı kazandı.

5Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Kadınlar mücadelesinde kazanan ünlüler olmuştu. Erkekler mücadelesi ardından dokunulmazlığı ünlüler takımı kazandı. Oyunun kazananı hem dokunulmazlığı hem de bu akşamın ödülü olan peynirli böreği almaya hak kazandı.

6Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

İki takım yarışmacıları arasında oyun sonrası gerilim yaşandı.

7SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Cumartesi günü gerçekleşen ilk dokunulmazlığı ünlüler kazanmıştı. Gönüllüler ise oy birliği ile Yunus Emre'yi sürgün adasına göndermişti.

8Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olmuş olan Survivor Atakan, gönüllüler ile birlikte yarışmaya devam etmekteydi. Atakan Işıktutan'ın omzundan sakatlanması sonrası son oyunlarda da yer almaması dikkat çekmişti. Atakan'ın son durumunu paylaşan Ilıcalı, yarışmacının Survivor'a devam edip etmeyeceğini de açıkladı.

9Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Acun Ilıcalı Atakan ile olarak, "Bir konuyu size açıklamam gerekiyor. Bu konu bir yarışmacımızla ilgili Atakan. Atakan'ın omzuyla ilgili detaylı bir şekilde sağlık ekibimiz incelemeler yaptı. Dün söylediğim konu omzun iyileşmesi değil Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler konusu. Tabii ki gündeme geldi.

10Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Sağlık ekibimiz Atakan'ın omzundaki sakatlığın bundan sonra yarışırsa büyük bir risk olacağını ve kendi sağlığıyla ilgili ciddi problemler yaratabileceğini söyledi. Bu da şu demek oluyor: Tabii ki üzgünüz.

11SURVİVORA VEDA ETTİ

SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Çok erken bir sakatlık. Atakan'ın sakatlığı maalesef Survivor'a devam etmesine izin vermiyor ve Atakan bugün itibarıyla Survivor All Star'a veda etti. Yarın vedalaşmaya gelecek" dedi.

12Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Gönüllüler takımında Berkan ve Yağmur performans birincileri olarak konseyde dokunulmaz oldu.

13Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Ünlüler takımında ise Merve ve Sercan konseyde dokunulmaz oldu.

14Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Konseyde, Yasin, Berna, Gökhan ve Hikmet en çok oyu aldı.

15Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Acun Ilıcalı konseyde sürgün adasına giden ismi açıkladı.

16Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Konseyde en çok oyu Yasin alarak sürgün adasına gönderildi.

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Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı şoke eden kararı açıkladı...

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