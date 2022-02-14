Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...
Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 13 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyor. Haftanın eleme adayı belli oldu. Yeni bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. 2022 Survivor All Star'da yarışmacılar arası gerginlik son bulmuyor. Yunus Emre ile Hikmet arasında yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı, ikiliye ödül cezası vermişti. Bugün yapılan konseyde yaşanan gerginlik herkesi şaşkına çevirdi. Acun Ilıcalı “Sen ne diyorsun ya? Sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan...” sözleriyle kararı açıkladı. Konseyde Hikmet, Atakan, Yasin ve Ezgi en çok oyu aldı. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Acun Ilıcalı resmen duyurdu. Peki, Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...
Fenomen yarışma programı Survivor, tüm hızıyla sürüyor. Diyalogları ve performansları ille yarışmacılar dikkatleri çekerken bu akşam kim eleme adayı olduğu merak edildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Şubat Survivor kim yazıldı, sürgüne kim gitti?
Gönüllüler takımında devam eden gerginlik konseye sıçradı. İki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler konseyde bir isim daha çıkardı. Hikmet, Yasin, Ardahan, Yunus Emre ve Atakan arasında yaşanan gerginlik devam etti. Hikmet konseyde yaptığı açıklamada, "Sürgün gerçekten benim için zor bir yer değil. Benim yarışmam da ada hayatımda iyi giderken benim 5 ismim çıkması... Survivor'ın ikinci ayındayız. 5 - 6 tane arkadaşın 'kararsız kaldık demeleri...'
Atakan'ın ikinci seçeneği de söyle demesinin ardından Hikmet, "Atakan buraya gelmeden önce, karşı takıma gideceğini düşündüm. Ben Atakan'ı seçtiğim zaman, Atakan benimle yarışamaz psikolojisi bozulur' dedim. Atakan, küfür etmedin değil mi diye sordu. Atakan daha sonra, "Çok çirkin, karaktersiz bir adamsın. Adam ol, lafının eri ol. Yaptıklarınla söylediklerin bir olsun." açıklamasında bulundu.
Acun Ilıcalı bu sözlerin ardından Atakan'a müdahale etti ve, "Atakan sen kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun burada? Yarışmacıya sen niye hakaret ettin? Atakan sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan yüzde 100 yaptırım yapacağız. Medeni bir şekilde konuşamıyorsanız, bu cümlelerin yeri burası değil haberiniz olsun." diyerek sert uyarıda bulundu.
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