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MagazinSurvivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...
• 14 Şubat 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:

Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 13 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyor. Haftanın eleme adayı belli oldu. Yeni bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. 2022 Survivor All Star'da yarışmacılar arası gerginlik son bulmuyor. Yunus Emre ile Hikmet arasında yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı, ikiliye ödül cezası vermişti. Bugün yapılan konseyde yaşanan gerginlik herkesi şaşkına çevirdi. Acun Ilıcalı “Sen ne diyorsun ya? Sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan...” sözleriyle kararı açıkladı. Konseyde Hikmet, Atakan, Yasin ve Ezgi en çok oyu aldı. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Acun Ilıcalı resmen duyurdu. Peki, Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

• 14 Şubat 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
1Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...
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Fenomen yarışma programı Survivor, tüm hızıyla sürüyor. Diyalogları ve performansları ille yarışmacılar dikkatleri çekerken bu akşam kim eleme adayı olduğu merak edildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Şubat Survivor kim yazıldı, sürgüne kim gitti?

2Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Survivor All Star'a 2 yedek yarışmacı dün dahil olmuştu.

3Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Survivor All Star kadrosuna yeni yedeklerden katılan yarışmacılar Aşkım Burçe Tunay ve Ezgi Hocaoğlu olmuştu.

4Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Nefes kesen yarışma programı Survivor All Star'da iki takım da haftanın ikinci dokunulmazlık yarışında performans sergiledi.

5Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Survivor All Star'da 5. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Sude ile Nagihan karşılaştı.

6Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Sude oyun sonrasında yaşadığı sakatlık yüzünden sudan çıkamayınca diğer yarışmacılar yardım etti.

7Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

İlk dokunulmazlığı günler sonda ünlüler takımı kazanmış ve gönüllüler ilk adayını çıkararak sürgün adasına göndermişti.

8Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Gönüllüler takımının haftanın ilk dokunulmazlığını kaybetmesi ile sürgün adasına gönderdiği isim Evrim olmuştu.

913 ŞUBAT SURVİVORDA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

13 ŞUBAT SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımı yeni haftada dokunulmazlık için yeniden karşı karşıya geldi.

10Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

11Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Ünlüler takımında dokunulmazlığı kazanan isim Sema ve Adem oldu.

12Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Gönüllüler takımında ise dokunulmazlığı Berkan ve Seda kazandı.

13Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Gönüllüler takımında devam eden gerginlik konseye sıçradı. İki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler konseyde bir isim daha çıkardı. Hikmet, Yasin, Ardahan, Yunus Emre ve Atakan arasında yaşanan gerginlik devam etti. Hikmet konseyde yaptığı açıklamada, "Sürgün gerçekten benim için zor bir yer değil. Benim yarışmam da ada hayatımda iyi giderken benim 5 ismim çıkması... Survivor'ın ikinci ayındayız. 5 - 6 tane arkadaşın 'kararsız kaldık demeleri...'

14Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Bana gelene kadar birkaç tane daha arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Gökhan ile tartıştım, Gökhan 'seni yazacağım' dedi. Yunus Emre ile o gün tartıştık. Atakan niye yazdı? 7 - 8 kişi oturuyorduk. Ben dedim ki 'gruplaşma olduğunu düşünüyorum sen de o gruba dahil misin?' dedim." dedi.

15Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Atakan'ın ikinci seçeneği de söyle demesinin ardından Hikmet, "Atakan buraya gelmeden önce, karşı takıma gideceğini düşündüm. Ben Atakan'ı seçtiğim zaman, Atakan benimle yarışamaz psikolojisi bozulur' dedim. Atakan, küfür etmedin değil mi diye sordu. Atakan daha sonra, "Çok çirkin, karaktersiz bir adamsın. Adam ol, lafının eri ol. Yaptıklarınla söylediklerin bir olsun." açıklamasında bulundu.

16Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Acun Ilıcalı bu sözlerin ardından Atakan'a müdahale etti ve, "Atakan sen kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun burada? Yarışmacıya sen niye hakaret ettin? Atakan sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan yüzde 100 yaptırım yapacağız. Medeni bir şekilde konuşamıyorsanız, bu cümlelerin yeri burası değil haberiniz olsun." diyerek sert uyarıda bulundu.

17Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Ada konseyinde yapılan oylamada en çok oyu Hikmet, Atakan, Yasin ve Ezgi aldı.

18Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

En fazla eleme oyu alan Atakan ve Hikmet arasında eşitlik olması sonrası, açık oylamaya geçildi.

19Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Yapılan açık oylama sonucu Acun Ilıcalı sürgün adasına giden ismi açıkladı.

20Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Açık oylama sonucu sürgün adasına giden isim Atakan oldu.

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