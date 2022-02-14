Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı açıkladı, şok hakaret sözleri...

Acun Ilıcalı bu sözlerin ardından Atakan'a müdahale etti ve, "Atakan sen kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun burada? Yarışmacıya sen niye hakaret ettin? Atakan sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan yüzde 100 yaptırım yapacağız. Medeni bir şekilde konuşamıyorsanız, bu cümlelerin yeri burası değil haberiniz olsun." diyerek sert uyarıda bulundu.