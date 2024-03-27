Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Survivor'da senaryo atışması: Yunus Emre Nagihan'ı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu
Haberler Gündem Haberleri Survivor'da senaryo atışması: Yunus Emre Nagihan'ı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu
ABONE OL

Survivor'da senaryo atışması: Yunus Emre Nagihan'ı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu

Survivor'da ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Aysu Keskin, Üçüncü eleme adayı Berna Canbeldek olmuştu. Dokunulmazlık oyunu sonrasında Hakan Hatipoğlu ile Sercan Yıldırım arasında gerginlik yaşandı. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Kazanan takım sadece dokunulmazlığın değil ödülün de sahibi oluyor. İşte Survivor haftanın eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım...

• 27 Mart 2024 - 07:15 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2024 - 07:15 • Son Güncelleme:
1 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu

Nagihan Karadere, Yunus Emre'yle yaşadığı kazanın şokunu üstünden atamıyor. Nagihan, "Gerçekten hayatımda yaşadığım en büyük kaza diyebilirim. Ölümden döndüm, kefeni yırttım. Bunun daha açıklanabilir tarafı olamaz. " diye konuştu.

2 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu

Yunus Emre de, Nagihan'ın konseyde anlattıklarına tepki gösterdi. Emre, "'Nagihan'ı ağzım açık dinledim. Yok 15 metre uçtum, yok Yunus Emre beni biçti' gibi şeyler söyledi. Şoktayım hala şoktayım. Sanki öyle bir anlatıyor ki ben ona doğru gidiyormuşum gibi hayır Nagihan sen bana doğru geliyorsun. Şoktayım, senarist gibi kadın. " dedi.

3 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu

Dokunulmazlık oyunu öncesinde Murat Ceylan, Berna'ya aday olması sonrası düşüncelerini sordu. Berna da şu ifadelere yer verdi:

4 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu

Bekliyordum, problem değil düelloya girmek. Çıkmak nasip olacak inşallah. Performansını orada yüksek tutarsam çıkarım. Açıkçası motiveyim. Düellodan korkmuyorum, gerçekten motive bir şekilde gideceğim. Konseyde birkaç şey açıklamaya çalıştım. "

5 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Haftanın 4. dokunulmazlık oyunu içim mavi ve kırmızı takım sembolleri düşürmeye çalıştılar. Oyun sonrası Sercan Yıldırım ile Hakan Hatipoğlu arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle ikili zor sakinleşti.

6 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu



SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2024 yarışmasında haftanın son eleme adayı kırmızı takımdan Merve oldu.

7 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu



SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım ada konseyinde eleme adayını belirledi. Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Mavi takımdan Berna oldu.

8 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu



SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2024 yarışmasında dokunulmazlığı kaybeden mavi takım eleme adayı olarak Aysu'yu seçtiler. Böylelikle haftanın ikinci eleme adayı Aysu oldu.

9 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu



SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oylama sonucunda haftanın ilk kadın eleme adayı kırmızı takımdan Aleyna oldu.

10 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu



GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'a erkek elemesinin gerçekleştiği geçen hafta veda eden isim Bozok oldu.

11 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu
12 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu
13 Survivorda senaryo atışması: Yunus Emre Nagihanı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu