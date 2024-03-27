Survivor'da senaryo atışması: Yunus Emre Nagihan'ı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu
Survivor'da ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Aysu Keskin, Üçüncü eleme adayı Berna Canbeldek olmuştu. Dokunulmazlık oyunu sonrasında Hakan Hatipoğlu ile Sercan Yıldırım arasında gerginlik yaşandı. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Kazanan takım sadece dokunulmazlığın değil ödülün de sahibi oluyor. İşte Survivor haftanın eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım...
• 27 Mart 2024 - 07:15 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2024 - 07:15 • Son Güncelleme: