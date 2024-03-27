Survivor'da senaryo atışması: Yunus Emre Nagihan'ı fırçaladı, son eleme adayı belli oldu

Yunus Emre de, Nagihan'ın konseyde anlattıklarına tepki gösterdi. Emre, "'Nagihan'ı ağzım açık dinledim. Yok 15 metre uçtum, yok Yunus Emre beni biçti' gibi şeyler söyledi. Şoktayım hala şoktayım. Sanki öyle bir anlatıyor ki ben ona doğru gidiyormuşum gibi hayır Nagihan sen bana doğru geliyorsun. Şoktayım, senarist gibi kadın. " dedi.