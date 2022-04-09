Survivor'da Ogeday, Sema ve Anıl tartışması! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'
'Survivor', yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dün yayınlanan son bölümüne; Sema ve Ogeday arasındaki tartışma damga vurdu. Sema ile Anıl tartışırken araya Ogeday'ın girmesi işleri kızıştırdı. Bu sefer Sema 'Susun Anıl'la konuşuyorum' dedi, Ogeday'ın konuşmaya devam etmesi Sema'yı sinirlendirdi. Sema ile Ogeday arasında gerginlik tırmandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen 'Survivor All Star'da birleşme sonrası heyecan devam ediyor. 8 Nisan Cuma akşamı 72'nci bölümüyle ekranlara gelen yarışmada; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
Bu sırada ikilinin yanlarına gelen Ogeday ise; "Kadınlar yarışırken erkekler konuşmasın dedin ya. Erkekler yarışırken de kadınlar karışmasın. Yanlış zamanda konuşuyorsun, nabzı yüksek" dedi.
SEREMONİDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Devam eden oyunun sonunda erkekler turunun galibi ünlüler oldu. En iyiler mücadelesinde 3-1 galip gelen ünlüler takımı haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan taraf oldu. Seremonide durum değerlendirmesi yapılırken konuşan Sema, "Olanlara katlanamıyorum. Üç aydır hiçbir tartışma içinde olmadım ama artık burama kadar geldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Orada bir gerilim yaşadık biz ama bunu Anıl'la halledebiliriz. Üç aydır palmiye taklidi yapan Ogeday, burada hakaretler uçuşurken ses çıkarmadı, ben Anıl'la konuşurken yanımıza geldi. Sen böyle dedin, Anıl'la konuşma' diye. Ben öyle bir şey demedim. Kadınlar oynarken; orada gülüşülmesin istedim. Ki bunu onlara da kendi takım arkadaşlarıma kızıyorum diyerek söyledim. Kadınlar oynarken, erkekler konuşmasın gibi bir şey olamaz" dedi.
Ardından söz alan Ogeday ise "Kadınlar oynarken biz Adem ağabey ile uzaktan konuşuyorduk. Sema gereksiz bir şekilde konuya dahil oldu. Belki kaybettiği için yaptı. Ama Anıl olayında sadece onun nabzı yüsek, olay büyümesin diye söyledim. Sema'nın bana 'palmiye taklidi yapıyor' demesine de bir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Ogeday'a yanıt veren Sema ise "Normalde hiçbir olaya karışmayan Ogeday'ın bunu yapmasına şaşırdım. Gelip bana bağıracak bir insan da değil. Garezi bana mı? Hiç sorun yaşamadığımız bir adam normalde. Bu çocuk bugün tartıştığım çocuk değil" dedi.