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MagazinSurvivor'da Ogeday, Sema ve Anıl tartışması! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'
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• 09 Nisan 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:

Survivor'da Ogeday, Sema ve Anıl tartışması! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'

'Survivor', yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dün yayınlanan son bölümüne; Sema ve Ogeday arasındaki tartışma damga vurdu. Sema ile Anıl tartışırken araya Ogeday'ın girmesi işleri kızıştırdı. Bu sefer Sema 'Susun Anıl'la konuşuyorum' dedi, Ogeday'ın konuşmaya devam etmesi Sema'yı sinirlendirdi. Sema ile Ogeday arasında gerginlik tırmandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

• 09 Nisan 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:
1Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin
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Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen 'Survivor All Star'da birleşme sonrası heyecan devam ediyor. 8 Nisan Cuma akşamı 72'nci bölümüyle ekranlara gelen yarışmada; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

2Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Eleme adayı çıkarmamak için canla başla mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları arasında, kadınlar turunun galibi gönüllüler oldu. Sonrasında erkekler turu başladı.

3İŞİNE BAK TARTIŞMASI

'İŞİNE BAK' TARTIŞMASI

Adem ve Anıl yarıştığı sırada; Anıl, ortak denge tahtasında basılması gereken yere Adem'in basmadığını iddia etti. Bunu oyun sırasında söylemesi Sema'nın tepkisine neden oldu.

4Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Oyunu kaybeden Anıl'ın hala aynı konuya itiraz etmesine yükselen Sema, "Hadi işine bak, söylediler zaten" dedi.

5Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Bunun üzerine gerilen Anıl, "Sema düzgün konuş" deyince Sema da "Oyunun içinde onu dağıtmak için itiraz ediyorsun. Koşarken bunu yapıyorsun, ayıptır" dedi.

6Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Takımlar kendi yerlerine gidince tekrar konuşan Anıl, "Sema bir daha düzgün konuş benimle, rica ediyorum. 'İşine bak' falan deme bana. Sokak ağzıyla konuşmayın benimle" dedi.

7OGEDAY ARAYA GİRDİ

OGEDAY ARAYA GİRDİ

Sinirlenen Sema da "Sokak ağzını gösteririm ben sana. Anıl Berk Baki haddini bilecek" diyerek onun yanına gitti ve "Ben sana bunu argo olarak söylemedim" sözleriyle durumu konuşmak istedi.

8Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Bu sırada ikilinin yanlarına gelen Ogeday ise; "Kadınlar yarışırken erkekler konuşmasın dedin ya. Erkekler yarışırken de kadınlar karışmasın. Yanlış zamanda konuşuyorsun, nabzı yüksek" dedi.

9KADINLAR KONUŞMASIN NE DEMEK

"KADINLAR KONUŞMASIN NE DEMEK"

Onun Anıl'la arasına girmesine tepki gösteren Sema ise "Ogeday ben Anıl'la konuşuyorum. Sana ne, sen bir gitsene. Ben argo kullanmadığımı açıklamaya geldim" dedi.

10Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Daha da yükselen Sema "Kadınlar konuşmasın ne demek ayrıca. Çarpacağım bir tane göreceksin kadınlığı" ifadelerini kullandı. Ardından iki tarafında yerlerini geçmesi ve Sema ile Anıl'ın bir kez daha konuşmasıyla tartışma bitti.

11SEREMONİDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

SEREMONİDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Devam eden oyunun sonunda erkekler turunun galibi ünlüler oldu. En iyiler mücadelesinde 3-1 galip gelen ünlüler takımı haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan taraf oldu. Seremonide durum değerlendirmesi yapılırken konuşan Sema, "Olanlara katlanamıyorum. Üç aydır hiçbir tartışma içinde olmadım ama artık burama kadar geldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

12OGEDAYA PALMİYE BENZETMESİ

OGEDAY'A PALMİYE BENZETMESİ

Ardından ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın kendisine söz vermesiyle konuşan Sema, "Aslında üç aydır çok gerilmeyen bir insanım. Ama artık o kadar sıkıldım ki. Yani bir yarışmacı oyun oynarken, dengedeyken rakibinin oraya basıp basmadığını nasıl görüyor.

13Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Ben o an fikrimi söyledim, Murat onay verdi Adem'e. Anıl itiraz etti ben de 'Tamam işine bak, zaten burada bakan insanlar var' dedim. Ki normalde de takım arkadaşlarıma da bu tarz durumlarda 'hep sakin kalın, geri dönüş gelecek' derim.

14Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Orada bir gerilim yaşadık biz ama bunu Anıl'la halledebiliriz. Üç aydır palmiye taklidi yapan Ogeday, burada hakaretler uçuşurken ses çıkarmadı, ben Anıl'la konuşurken yanımıza geldi. Sen böyle dedin, Anıl'la konuşma' diye. Ben öyle bir şey demedim. Kadınlar oynarken; orada gülüşülmesin istedim. Ki bunu onlara da kendi takım arkadaşlarıma kızıyorum diyerek söyledim. Kadınlar oynarken, erkekler konuşmasın gibi bir şey olamaz" dedi.

15Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Ardından söz alan Ogeday ise "Kadınlar oynarken biz Adem ağabey ile uzaktan konuşuyorduk. Sema gereksiz bir şekilde konuya dahil oldu. Belki kaybettiği için yaptı. Ama Anıl olayında sadece onun nabzı yüsek, olay büyümesin diye söyledim. Sema'nın bana 'palmiye taklidi yapıyor' demesine de bir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

16Survivorda Ogeday, Sema ve Anıl tartışması Çarpacağım bir tane göreceksin

Ogeday'a yanıt veren Sema ise "Normalde hiçbir olaya karışmayan Ogeday'ın bunu yapmasına şaşırdım. Gelip bana bağıracak bir insan da değil. Garezi bana mı? Hiç sorun yaşamadığımız bir adam normalde. Bu çocuk bugün tartıştığım çocuk değil" dedi.

17HAFTANIN İLK ELEME ADAYI

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI

Gece sonunda ünlüler takımında en çok adı çıkan isim Barış Murat Yağcı oldu.

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