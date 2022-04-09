Survivor'da Ogeday, Sema ve Anıl tartışması! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'

Orada bir gerilim yaşadık biz ama bunu Anıl'la halledebiliriz. Üç aydır palmiye taklidi yapan Ogeday, burada hakaretler uçuşurken ses çıkarmadı, ben Anıl'la konuşurken yanımıza geldi. Sen böyle dedin, Anıl'la konuşma' diye. Ben öyle bir şey demedim. Kadınlar oynarken; orada gülüşülmesin istedim. Ki bunu onlara da kendi takım arkadaşlarıma kızıyorum diyerek söyledim. Kadınlar oynarken, erkekler konuşmasın gibi bir şey olamaz" dedi.