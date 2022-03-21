Survivor'da Mert Öcal elendi! Sude gözyaşlarını tutamadı...

"SOHBETİNDEN HOŞLANDIĞIM BİR YARIŞMACISIN"

Acun Ilıcalı ise Öcal'a; "Özel hayatta görüştüğüm, sohbetinden hoşlandığım bir yarışmacısın. Survivor'da sıralı gitme olmuyor. Özel hayatta yine görüşmeye devam edeceğiz. Bu sene müthiş yarışmacılar var. Sen çok iyi performanslar sergiledin ve iyi bir yarışmacı olarak ayrılıyorsun" dedi.