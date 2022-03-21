Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor'da Mert Öcal elendi! Sude gözyaşlarını tutamadı...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da Mert Öcal elendi! Sude gözyaşlarını tutamadı...
• 21 Mart 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:

Survivor'da Mert Öcal elendi! Sude gözyaşlarını tutamadı...

Survivor 2022 All Star'da elemeler hızlandı. Ekranların sevilen yarışma programında ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Üst üste kaybeden ünlüler son dokunulmazlığı kazandı. Adaya veda eden isim ise ünlülerden Mert Öcal oldu. Mert Öcal'ın elenmesi ortalığı karıştırdı.

• 21 Mart 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:
1Survivorda Mert Öcal elendi Sude gözyaşlarını tutamadı...
ABONE OL

Survivor 2022 All Star'ın 20 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Barış, Mert ve Atakan için eleme heyecanı yaşandı. TV8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

2SURVİVORDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Hızlanıdırılmış elemelerin devam ettiği Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı ünlüler takımından Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı olmuştu.

Survivor'da dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan ise ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ise ada konseyinde aralarından bir ismi seçmek zorunda kaldı.

3OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Gönüllülerde yapılan oylamada üçüncü eleme adayı ise Evrim Keklik oldu. Dördüncü eleme adayını performans birincisi Nagihan belirledi. Nagihan eleme adayı olarak Atakan'ın adını söyledi.

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı.

4Survivorda Mert Öcal elendi Sude gözyaşlarını tutamadı...

Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Evrim, Barış, Mert ve Atakan arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Mert Öcal oldu.

5NİYE GÜLÜYORSUN

"NİYE GÜLÜYORSUN?"

Elendiği açıklanan Mert Öcal ise "Niye gülüyorsun? Bence hoşuna gitti" sözleriyle Nisa'ya tepki gösterdi.

6Survivorda Mert Öcal elendi Sude gözyaşlarını tutamadı...

Mert, "Çok güçlü bir pota gerçekten. Ben beklemiyordum açıkçası. Korktuğum başıma geldi. Üzüldüğüm tek bir şey var Sude'nin arkamda kalması" dedi.

7Survivorda Mert Öcal elendi Sude gözyaşlarını tutamadı...

Öte yandan Sude Burcu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Mert Öcal, arkadaşlarına veda ettikten sonra konseyden ayrıldı.

8SOHBETİNDEN HOŞLANDIĞIM BİR YARIŞMACISIN

"SOHBETİNDEN HOŞLANDIĞIM BİR YARIŞMACISIN"

Acun Ilıcalı ise Öcal'a; "Özel hayatta görüştüğüm, sohbetinden hoşlandığım bir yarışmacısın. Survivor'da sıralı gitme olmuyor. Özel hayatta yine görüşmeye devam edeceğiz. Bu sene müthiş yarışmacılar var. Sen çok iyi performanslar sergiledin ve iyi bir yarışmacı olarak ayrılıyorsun" dedi.

9Survivorda Mert Öcal elendi Sude gözyaşlarını tutamadı...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Survivor'da Mert Öcal elendi! Sude gözyaşlarını tutamadı...

Survivor'da Mert Öcal elendi! Sude gözyaşlarını tutamadı...

Survivor'da bir aşk bombası daha! Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...

Survivor'da bir aşk bombası daha! Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...

Bella Thorne beyaz bikinisiyle Instagram'ı salladı!

Bella Thorne beyaz bikinisiyle Instagram'ı salladı!

Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı!

Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı!