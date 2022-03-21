Survivor'da Mert Öcal elendi! Sude gözyaşlarını tutamadı...
Survivor 2022 All Star'da elemeler hızlandı. Ekranların sevilen yarışma programında ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Üst üste kaybeden ünlüler son dokunulmazlığı kazandı. Adaya veda eden isim ise ünlülerden Mert Öcal oldu. Mert Öcal'ın elenmesi ortalığı karıştırdı.
Survivor 2022 All Star'ın 20 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Barış, Mert ve Atakan için eleme heyecanı yaşandı. TV8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Hızlanıdırılmış elemelerin devam ettiği Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı ünlüler takımından Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı olmuştu.
Survivor'da dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan ise ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ise ada konseyinde aralarından bir ismi seçmek zorunda kaldı.
Öte yandan Sude Burcu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Mert Öcal, arkadaşlarına veda ettikten sonra konseyden ayrıldı.
"SOHBETİNDEN HOŞLANDIĞIM BİR YARIŞMACISIN"
Acun Ilıcalı ise Öcal'a; "Özel hayatta görüştüğüm, sohbetinden hoşlandığım bir yarışmacısın. Survivor'da sıralı gitme olmuyor. Özel hayatta yine görüşmeye devam edeceğiz. Bu sene müthiş yarışmacılar var. Sen çok iyi performanslar sergiledin ve iyi bir yarışmacı olarak ayrılıyorsun" dedi.