Survivor'da kim elendi? Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor? Nisa aralarından çekilecek mi?
Dün Survivor All Star'da bir eleme gerçekleşti. Son bölümde nefes kesen yarışmaların yanı sıra eleme heyecanı da yaşandı Survivor'da elenen yarışmacının SMS oyaları 16 Şubat Çarşamba akşamı düzenlenen ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, 16 Şubat Survivor'da kim elendi? Eleme potasına giren Atakan, Evrim, Aşkın ve Ezgi'den en düşük SMS oyunu hangi yarışmacı aldı? Mert Öcal ve Sude arasında yaşananlara kayıtsız kalamayan Nisa ne dedi? Mert Öcal, Nisa'ya tepki gösterdi. İşte detaylar...
Survivor All Star'da dün akşam bir eleme daha oldu ve adaya veda eden isim belli oldu. Survivor eleme adayları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. Survivor'da bu hafta potada Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi yer alıyor. SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. 16 Şubat Survivior elenen yarışmacı SMS oyları belli oldu. Peki, Survivior kim elendi? Mert,Sude ve Nisa üçlüsü arasında neler oldu?
Survivor All Star 2022 sezonu, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşkıyla çalkalanmaya devam ediyor. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürdü. Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı geldi.
NİSA PAYLAŞIMI OLAY OLDU!
Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığının ortaya çıkması üzerine, Mert Öcal'ı Instagram hesabında takipten çıkan Makbule Şakalakoğlu, uzun bir süredir sessizliğe gömülmüştü. Survivor'ın dün yayınlanan fragmanında, Nisa Bölükbaşı ve Sude Burcu'nun tartıştığı anlar dikkat çekti. Makbule Şakalakoğlu, gece geç saatlerde Nisa Bölükbaşı ile pozunu paylaştı.
ACUN ILICALI SÜRPRİZİ AÇIKLADI
Acun Ilıcalı "Yarınki (cumartesi) dokunulmaz oyunu Sercan'ın da teklifi üzerine futbol olacak." açıklamasını yaptı. Sercan bunun üzerine 'Bu beni mutlu etti. Sakatlıktan yeni çektim. Uzun atlamada deparda sıkıntı yaşıyorum. Biz söz verdim sözümün arkasında duracağım." dedi.