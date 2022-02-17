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MagazinSurvivor'da kim elendi? Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor? Nisa aralarından çekilecek mi?
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da kim elendi? Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor? Nisa aralarından çekilecek mi?
• 17 Şubat 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:

Survivor'da kim elendi? Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor? Nisa aralarından çekilecek mi?

Dün Survivor All Star'da bir eleme gerçekleşti. Son bölümde nefes kesen yarışmaların yanı sıra eleme heyecanı da yaşandı Survivor'da elenen yarışmacının SMS oyaları 16 Şubat Çarşamba akşamı düzenlenen ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, 16 Şubat Survivor'da kim elendi? Eleme potasına giren Atakan, Evrim, Aşkın ve Ezgi'den en düşük SMS oyunu hangi yarışmacı aldı? Mert Öcal ve Sude arasında yaşananlara kayıtsız kalamayan Nisa ne dedi? Mert Öcal, Nisa'ya tepki gösterdi. İşte detaylar...

• 17 Şubat 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
1Survivorda kim elendi Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor Nisa aralarından çekilecek mi
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Survivor All Star'da dün akşam bir eleme daha oldu ve adaya veda eden isim belli oldu. Survivor eleme adayları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. Survivor'da bu hafta potada Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi yer alıyor. SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. 16 Şubat Survivior elenen yarışmacı SMS oyları belli oldu. Peki, Survivior kim elendi? Mert,Sude ve Nisa üçlüsü arasında neler oldu?

2ÖDÜL OYUNUNU ÜNLÜLER KAZANDI

ÖDÜL OYUNUNU ÜNLÜLER KAZANDI!

İki takım yeniden kazanmak için parkura çıktı. Ünlüler salı akşamı yapılan ödül mücadelesini kazanmıştı. Çarşamba akşamı ise kazanan yeniden ünlüler takımı oldu. Günün ödülü ise patates kızartması oldu.

3Survivorda kim elendi Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor Nisa aralarından çekilecek mi

Ünlüler, turuncu evde ödül olan patates kızartmasının keyfini çıkardı.

4SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayları yapılan oylama sonucunda Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu.

5MERTTEN SUDEYE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

MERT'TEN SUDE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

Survivor All Star'da 5. haftanın son ödül oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Mert, gönüllüler takımından Sude'ye çiçek verdi. Sude Mert'in 'Sevgililer günün kutlu olsun' sözlerine 'Senin de canım' şeklinde cevap verdi.

6Survivorda kim elendi Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor Nisa aralarından çekilecek mi

Ancak Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı. Nisa'nın bu yaşananlar sırasında yüzünün oldukça asık olduğu fark edildi. Nisa öfkesini de gizleyemedi. Hatta parkurda kısık sesle "Mert'in gitmesini istiyorum" dedi.

7Survivorda kim elendi Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor Nisa aralarından çekilecek mi

Bu tartışma konseye de taşındı. Nisa konseyde yaptığı açıklamada, "Ben Sude ile gereken şeyleri konuştum. Bundan sonra da bir şey demek istemiyorum. Senin hayatın ama benim de hayatıma yansıyan bir şey olduğu için tepki göstermek zorundaydım" dedi.

8Survivorda kim elendi Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor Nisa aralarından çekilecek mi

Mert Nisa'nın kararına sevindiğini söyleyerek, "Lütfen Sude ve bizi sal ya. Sude'den de benden de uzak dur. Kimsenin özel hayatına karışma" şeklinde konuştu. Nisa ise 'Konunun ne olduğunu herkes biliyor. Ben dışardaki insanı satamam" şeklinde cevap verdi.

9Survivorda kim elendi Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor Nisa aralarından çekilecek mi

Survivor All Star 2022 sezonu, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşkıyla çalkalanmaya devam ediyor. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürdü. Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı geldi.

10NİSA PAYLAŞIMI OLAY OLDU

NİSA PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığının ortaya çıkması üzerine, Mert Öcal'ı Instagram hesabında takipten çıkan Makbule Şakalakoğlu, uzun bir süredir sessizliğe gömülmüştü. Survivor'ın dün yayınlanan fragmanında, Nisa Bölükbaşı ve Sude Burcu'nun tartıştığı anlar dikkat çekti. Makbule Şakalakoğlu, gece geç saatlerde Nisa Bölükbaşı ile pozunu paylaştı.

11NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu'nun Mert Öcal ile aşk yaşadığını öğrenince ada karıştı. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın, Makbule Şakalakoğlu'nu Sude Burcu ile aldattığını öne sürdü.

12Survivorda kim elendi Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor Nisa aralarından çekilecek mi

Mert Öcal'ın sevgilisi Makbule Şakalakoğlu, gerçeği öğrenir öğrenmez Mert Öcal'ı takipten çıkardı ve Öcal hakkında yaptığı bütün destek paylaşımlarını sildi.

13Survivorda kim elendi Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor Nisa aralarından çekilecek mi

Mert Öcal, Nisa Bölükbaşı ve Makbule Şakalakoğlu Survivor 2020 sezonunda birlikte yarışmışlardı.

14SURVİVORDA KİM ELENDİ

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın eleme adayları, gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlüler takımında ise Aşkım potaya gitti. Elenen isim ise gönüllüler takımından Ezgi oldu.

15Survivorda kim elendi Mert Öcal ve Sude arasında neler oluyor Nisa aralarından çekilecek mi

Ezgi elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelişim de çok hızlı olmuştu gidişim de öyle oldu. Böyle bir takım ile yarışma şansı sağladığınız için çok teşekkür ederim." dedi.

16ACUN ILICALI SÜRPRİZİ AÇIKLADI

ACUN ILICALI SÜRPRİZİ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı "Yarınki (cumartesi) dokunulmaz oyunu Sercan'ın da teklifi üzerine futbol olacak." açıklamasını yaptı. Sercan bunun üzerine 'Bu beni mutlu etti. Sakatlıktan yeni çektim. Uzun atlamada deparda sıkıntı yaşıyorum. Biz söz verdim sözümün arkasında duracağım." dedi.

17HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı haftanın birincisini de açıkladı. Survivor All Star'da haftanın birincisi Sema oldu. Sema haftanın ödülünü oğlu Ali'ye gönderdi.

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