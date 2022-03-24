• 24 Mart 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi? Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Barış ve Evrim'in ardından üçüncü isim Bora ve Adem oldu. Son eleme adayı da Atakan'ın seçimiyle Gizem oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 23 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Adem mi, Gizem mi, Barış mı Bora mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 23 Mart Çarşamba günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...
• 24 Mart 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
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Acun Ilıcalı konseyde Survivor'a veda eden ismi açıkladı.
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