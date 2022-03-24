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MagazinSurvivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi? Acun Ilıcalı açıkladı
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi? Acun Ilıcalı açıkladı
• 24 Mart 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Barış ve Evrim'in ardından üçüncü isim Bora ve Adem oldu. Son eleme adayı da Atakan'ın seçimiyle Gizem oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 23 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Adem mi, Gizem mi, Barış mı Bora mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 23 Mart Çarşamba günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...

• 24 Mart 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

3Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Fenomen yarışma programı Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan mücadelede kadınlar-erkekler yarışı nefes kesti.

4Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Dokunulmazlık oyununun kadınlar yarışını gönüllüler kazandı, erkeklerde ise yarışı gönüllüler alarak üçüncü dokunulmazlığın da sahibi oldu.

5Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Oyunun kazananı aynı zamanda ödülün de sahibi oldu. Ödül ise 10 bin TL yakıt puan ile birlikte pirzola, salata, ekmek üçlüsü oldu.

6Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler takımı aday çıkarmak için konseye gitti.

7Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Konseyde ünlüler takımında strateji konusunda ciddi tartışmalar yaşandı.

8SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlülerin ilk eleme adayı Barış, gönüllülerde ise Evrim olmuştu.

9Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Bugün yapılan konseyde üçüncü ve dördüncü gitme adayı Bora ile Adem oldu.

10Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Performans birinci olan Atakan son eleme adayını seçti.

11Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Atakan'ın seçimiyle son aday olarak Gizem oldu.

12Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı konseyde Survivor'a veda eden ismi açıkladı.

13SURVIVOR KİM ELENDİ

SURVIVOR KİM ELENDİ?

SMS sıralaması sonuçlarına göre Survivor'a veda eden isim BORA oldu.

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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Adem mi, Bora mı, Gizem mi? Acun Ilıcalı açıkladı

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