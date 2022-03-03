• 03 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...
Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım olmuştu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, iletişim ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Öte yandan Acun Ilıcalı konseyde yeni dönemi duyurdu. Ilıcalı konsey öncesi yaptığı açıklamada birleşme partisi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni eleme sistemini anlattı. Peki, Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Hangi isim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir? 2 Mart Çarşamba hangi isim adaya veda edecek? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte bilgiler...
• 03 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
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Acun Ilıcalı, ada konseyinde yeni sistem hakkında konuşarak, ''Perşembe, cuma, cumartesi günü iki kadın iki erkek dokunulmazlık sahibi olacak.
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