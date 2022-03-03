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MagazinSurvivor’da kim elendi, kim gitti? 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi, kim gitti? 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...
• 03 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım olmuştu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, iletişim ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Öte yandan Acun Ilıcalı konseyde yeni dönemi duyurdu. Ilıcalı konsey öncesi yaptığı açıklamada birleşme partisi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni eleme sistemini anlattı. Peki, Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Hangi isim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir? 2 Mart Çarşamba hangi isim adaya veda edecek? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte bilgiler...

• 03 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

Ünlüler ve gönüllüler takımı, bu defa sevdikleri için parkura çıkıp yarıştı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen iletişim oyununun kazananı gönüllüler olmuştu.

3Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

Bu haftanın ilk 2 dokunulmazlığını Ünlüler kazanmıştı. İlk 2 eleme adayı Evrim ve Yasin olmuştu. Diğer eleme adayı Aşkım ve Gökhan olmuştu.

4SURVİVORDA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler iletişim ödülü parkurunda mücadele etti. Oyunun ödülü ünlüler için arkadaşlarından elektronik posta, gönüllülerin ödülü de arkadaşlarından fotoğraflı mesajlar oldu.

5Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler olurken erkeklerde de kazanan yine gönüllüler takımı oldu.

6Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

Survivor All Star'da iletişim oyunu kıran kırana mücadelelere sahne olurken parkurda düşen Sercan sakatlandı.

7Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

İletişim ödülünün kazananı bu hafta da gönüllüler takımı oldu.

8Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

Acun Ilıcalı, ada konseyinde yeni sistem hakkında konuşarak, ''Perşembe, cuma, cumartesi günü iki kadın iki erkek dokunulmazlık sahibi olacak.

9Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

Haftada iki eleme, üç hafta içinde 6 eleme gerçekleşecek.'' ifadelerini kullandı. Diğer yandan ise sürgün adasının bittiği belirtildi.

10SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme adayları ise Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım oldu.

11Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

Ada Konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, SMS sıralamasına göre adaya veda ismi açıkladı.

12Survivor’da kim elendi, kim gitti 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

SMS oylaması sonucu adaya veda eden isim Aşkım oldu.

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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 2 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Acun Ilıcalı açıkladı, birleşme partisi...

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