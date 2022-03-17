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MagazinSurvivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Berna mı? Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Berna mı? Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı
• 17 Mart 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Berna mı? Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Mert ve Barış'ın ardından üçüncü ve dördüncü isim Evrim ile Berna oldu. Son eleme adayı da Parviz'in seçimi ile Adem oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde sürprizi duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Adem mi, Mert mi, Evrim mi, Barış mı Berna mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 16 Mart Çarşamba günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...

• 17 Mart 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Survivor All Star yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı.

3Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Birleşme partisine sayılı gün kala yarışmacılar adada bir haftayı daha garantileyebilmek adına ellerinden geleni yaptı.

4Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Dokunulmazlık oyununun kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı ve tadım hakkını elde etti.

5Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Erkekler yarışı ardından dokunulmazlığı kazanan ünlüler oldu.

6Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Oyunu kazanan takıma döner ve patates kızartması yanında da kola ödülü verildi.

7Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Oyun sonunda Hikmet ve Nagihan arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

8Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Nagihan, ''Hikmet lüttfen benimle ve takımımla muhattap olma. Gerçekten iğrençleşiyorsun.'' sözlerini kullandı.

9Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Hikmet, 'Her defasında oyuna gelirken 'nasılsın, oynayacak mısın?' diyen Nagihan. Ayağın ağrıyorsa oynamayacaksın. Benim de ayağım kötü ben çıktım oynadım. Sen istediğin kadar bağır ben iğrençleşmeyeceğim, herkes görüyor.''

10Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Gönüllüler takımından Ayşe ve Hikmet, ünlülerden ise Merve ile Parviz dokunulmaz oldu.

11Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı ada konseyinde iki takıma da sevindiren haberi verdi. Ilıcalı, Galatasaray-Barcelona maçını iki takımın da izleyebileceğini belirtti.

12Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Mert ve Barış, iki oyun sonunda çıkarılan iki eleme adayı oldu.

13Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Konseyde yapılan oylama sonucu Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi.

14Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Ünlülerden 5. aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.

15Survivor’da kim elendi, kim gitti 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Berna mı Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Berna oldu.

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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Berna mı? Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Berna mı? Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

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