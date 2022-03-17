Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Berna mı? Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı

Hikmet, 'Her defasında oyuna gelirken 'nasılsın, oynayacak mısın?' diyen Nagihan. Ayağın ağrıyorsa oynamayacaksın. Benim de ayağım kötü ben çıktım oynadım. Sen istediğin kadar bağır ben iğrençleşmeyeceğim, herkes görüyor.''