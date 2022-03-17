• 17 Mart 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Adem mi, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Berna mı? Acun Ilıcalı sürprizi açıkladı
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Mert ve Barış'ın ardından üçüncü ve dördüncü isim Evrim ile Berna oldu. Son eleme adayı da Parviz'in seçimi ile Adem oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde sürprizi duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Adem mi, Mert mi, Evrim mi, Barış mı Berna mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 16 Mart Çarşamba günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...
• 17 Mart 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:
1
Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
2
Survivor All Star yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı.
9
11
Acun Ilıcalı ada konseyinde iki takıma da sevindiren haberi verdi. Ilıcalı, Galatasaray-Barcelona maçını iki takımın da izleyebileceğini belirtti.
15