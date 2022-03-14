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MagazinSurvivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı
• 14 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Sercan ve Mert'in ardından üçüncü isim Evrim oldu. Son eleme adayı da Sema'nın seçimi ile Barış oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Sercan mı, Mert mi, Evrim mi, Barış mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 13 Mart Pazar günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...

• 14 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı.

3Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

13 Mart Pazar akşamı oynanan haftanın üçüncü yani son dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir skorla bitti. İki takımda canla başla dokunulmazlık oyununda galip olabilmek için yarıştı.

413 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

13 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

13 Mart 2022 akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı gene zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımda dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı.

5Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı. Kadınlar arasında yapılan ilk turu ünlüler takımı kazandı.

6Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Erkekler mücadelesinin galibi de gönüllüler takımı oldu. Bu berabere durumunda iki takımda en iyiler mücadele çıktı ve 3-2 bir skorla son dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

7Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

13 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık sembolünün sahibi ünlüler takımı oldu.

8Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Günün ödülü de yeşil mercimek yemeği oldu. Diğer yandan kazanan takım, çark çevirerek sürpriz bir hediyenin sahibi de oldu.

9Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Gönüllüler takımında Hikmet ve Yağmur dokunulmaz oldu. Ünlülerde Adem ve Sema dokunulmazlığı elde etti.

10Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Sercan olmuştu.

11Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Konseyde yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı belli oldu.

12Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Cumartesi akşamı yapılan oylama sonucu Mert ikinci eleme adayı olmuştu.

13Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyi yapılarak 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

14Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Konseyde yapılan oylama sonucu Evrim üçüncü eleme adayı seçildi.

15Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Evrim'in ardından son ismi de haftanın performans birincisi Sema seçti. Sema'nın seçimi ile Barış dördüncü eleme adayı oldu.

16Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı.

17Survivor’da kim elendi, kim gitti 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Sercan oldu.

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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı

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