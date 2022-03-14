• 14 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Sercan mı, Barış mı, Mert mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Sercan ve Mert'in ardından üçüncü isim Evrim oldu. Son eleme adayı da Sema'nın seçimi ile Barış oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 13 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 13 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Sercan mı, Mert mi, Evrim mi, Barış mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 13 Mart Pazar günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...
• 14 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
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13 Mart Survivor All Star üçüncü dokunulmazlık sembolünün sahibi ünlüler takımı oldu.
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Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı.