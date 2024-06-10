Survivor'da final öncesi şok veda! Son düelloyu kaybeden o oldu
Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık kolyesini Batuhan Karacakaya, ikinci kolyeyi Ogeday Girişken kazanmıştı. Seda Ocak, Avatar Atakan, Yunus Emre Özden ve Nefise Karatay düelloda karşılaştı. Büyük finale sayılı günler kala sistem değişikliği yaşanan Survivor'da dokunulmazlığı kazanıp doğrudan finale giden isimler belli olurken, kalan yarışmacılar ise dün akşam düelloda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2024 adaya veda eden yarışmacı kim oldu?
• 10 Haziran 2024 - 07:23 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2024 - 07:23 • Son Güncelleme: