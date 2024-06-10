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Gündem Survivor'da final öncesi şok veda! Son düelloyu kaybeden o oldu
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Survivor'da final öncesi şok veda! Son düelloyu kaybeden o oldu

Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık kolyesini Batuhan Karacakaya, ikinci kolyeyi Ogeday Girişken kazanmıştı. Seda Ocak, Avatar Atakan, Yunus Emre Özden ve Nefise Karatay düelloda karşılaştı. Büyük finale sayılı günler kala sistem değişikliği yaşanan Survivor'da dokunulmazlığı kazanıp doğrudan finale giden isimler belli olurken, kalan yarışmacılar ise dün akşam düelloda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2024 adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

• 10 Haziran 2024 - 07:23 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2024 - 07:23 • Son Güncelleme:
1 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu

9 Haziran Pazar gecesi ekranlara kilitlenen izleyenler ise "Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor All Star 2024 son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu?"

2 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu

Yunus Emre Özden, "Elimden geleni yapacağım. Yeteri kadar yattım, bu düellonun bana geleceğini az çok tahmin etmiştim. 2 oyunda iyi bir performans sergilesem de kendimi bu düelloda görüyordum açıkçası. " dedi.

3 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu

Avatar Atakan "Düellodan çıkmak için elimden geleni yapacağım ama bugünkü duam da şöyle; eğer şampiyon olamayacaksam burada eleneyim." dedi.

4 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu

Nefise Karatay, "Sürekli finale çıkıyorum ama bir kolye almak nasip olmadı. Elimden geleni yapıyorum ama o kolyeyi bir türlü takamıyorum. "

5 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu

Seda Ocak, "Son zamanlarda düello benim için gerçekten iyi bir antreman oldu. Uzun zamandır girmiyordum, son dönemde arka arkaya girdim. Ne olur bilemiyorum,"

6 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu

Düellonun ilk turunda Yunus Emre, Nefise'ye karşı 5-1 mağlup oldu. Seda da, Atakan'a karşı 5-4 kazandı. Düello finalinde 5-3 kaybeden Yunus Emre Özden yarışmaya veda etti.

7 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu

Yunus Emre Özden, "Bu sezon yaşandı bitti, artık söylenecek son sözler şunlar; Zor bir hayat yaşadım. 30 yaşına kolay gelmedim ve gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. . Yeni bir kimlik verdiniz. Her şey için teşekkür ederim." dedi.

8 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu



SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta gerçekleşen düellonun finalinde Nefise'ye 5-1 kaybeden Merve adaya veda eden isim olmuştu.

9 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu
10 Survivorda final öncesi şok veda Son düelloyu kaybeden o oldu