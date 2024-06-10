Survivor'da final öncesi şok veda! Son düelloyu kaybeden o oldu

Yunus Emre Özden, "Bu sezon yaşandı bitti, artık söylenecek son sözler şunlar; Zor bir hayat yaşadım. 30 yaşına kolay gelmedim ve gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. . Yeni bir kimlik verdiniz. Her şey için teşekkür ederim." dedi.