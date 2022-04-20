Survivor'da bir dönem kapanıyor! Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor...

ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI

Ada konseyinde ilk konu Nagihan ve Hikmet arasındaki gerilimdi. Acun Ilıcalı 'bugün gördüğüm kadının benim tanıdığım Nagihan ile uzaktan yakından alakası yok' dedi. Oyun sırasında yaşanan gerginliklere tölerans gösterebileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, sözü Nagihan'a verdi.



Nagihan "Ben söyleyeceklerimi söyledim. Geldiğimden beri benimle alıp veremediği ne ben bunu bilmiyorum. Sürekli benim geçmiş kariyerime laf eden bir insanla ben burada gece gündüz uğraşıyorum, siz bunu bilmiyorsunuz. Artık benim sabrım taştı. Ben geldiğimden beri Hikmet'in hakkını hep vermeye çalışıyorum. Artık bitme noktasındayım. Suvivor hariç her şeyi yaşıyorum burada. Ben onunla muhatap olmamaya çalışıyorum. Ben Hikmet'in sesini duymak istemiyorum. Benim açığımı kollamasını istemiyorum. Bittim artık Acun Bey daha burada ne yaşayabilirim? Siz bunu bana söyleyin. Burada All Star şampiyonu var. Onun şampiyonluğunun bile şaibeli olduğunu söyleyebilecek bir insan. Onunla aynı ortamda olmak istemiyorum. Sesini duymak, yüzünü görmek istemiyorum" dedi.