Survivor'da beklenmedik veda! Acun Ilıcalı: Hepimiz için üzücü bir haberim var!

"SURVİVOR'DA BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY"

Bir kişinin Survivor'a veda edeceğini duyuran Ilıcalı, "Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek" diyor.