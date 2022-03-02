Survivor'da Batuhan ve Mert birbirine girdi! "Benim canımı sıkma"

Mert: 'Ben biliyorum' havaları olmaz. Benim canımı sıkma. Oraya gittin, dört defa yaptın. Konuşma, ne demek ben yapamam? Dizide ok atmayla aynı şey mi bu? Sinirlendirme beni.



Batuhan: Sen saçma sapan konuşma. Bir de diyorsun ki; 'silah atmakla aynı şey'. Böyle bir şey olabilir mi?



Mert: Tabii ki aynısı. Ne kadar uzak olduğun buradan belli. Gidin anlatın, ben ağzımı açıp tek kelime etmiyorum. Ben sen miyim, üçüncüde vurunca 'Ben yaptım' diyeyim?



Batuhan: Bu şovlar senin işin, benim değil.