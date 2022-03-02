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MagazinSurvivor'da Batuhan ve Mert birbirine girdi! "Benim canımı sıkma"
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• 02 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:

Survivor'da Batuhan ve Mert birbirine girdi! "Benim canımı sıkma"

Dün akşam Survivor'da daha önce hiç oynanılmamış bir oyun oynandı. Ödül oyununun içerisinde ok atma parkuru da vardı. Parkurda ünlüler takımı içinde hararetli bir tartışma yaşadı. Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal arasında 'ok atma' konusunda sinirler gerildi.

• 02 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
1Survivorda Batuhan ve Mert birbirine girdi Benim canımı sıkma
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TV8'de ekranlara gelen Survivor All Star 2022'de ünlüler ve gönüllüler, ödül için ok atma parkurunda karşı karşıya geldi.

2Survivorda Batuhan ve Mert birbirine girdi Benim canımı sıkma

Oyunun sonunda önde olan taraf, pizza ve kola menüsü kazandı.

3Survivorda Batuhan ve Mert birbirine girdi Benim canımı sıkma

Ünlüler, kadınlar mücadelesini önde tamamladı. Erkekler karşılaşmasında ise gönüllüler duruma eşitlik getirdi. Ardından 'en iyiler' bir kez daha parkura çıktı ve ödül ünlüler takımının oldu.

4Survivorda Batuhan ve Mert birbirine girdi Benim canımı sıkma

Batuhan: Bildiklerimi herkese anlatayım. Birincisi yayı çektikten sonra çok fazla saniyemiz yok. Burada 10-15 saniye bekleyemezsin. Üç parmağını koydun, yayı çenenin altına çektin. Son geri çekmeyi yaparken elin çok önemli.

Mert: Nagihan gel.

Batuhan: Bir dakika Mert abi bir şey anlatıyorum. 'Siz oturun, ben yaparım' havalarını sevmiyorum. Biz orada iki kişi boşuna mı dikildik?

5Survivorda Batuhan ve Mert birbirine girdi Benim canımı sıkma

Mert: 'Ben biliyorum' havaları olmaz. Benim canımı sıkma. Oraya gittin, dört defa yaptın. Konuşma, ne demek ben yapamam? Dizide ok atmayla aynı şey mi bu? Sinirlendirme beni.

Batuhan: Sen saçma sapan konuşma. Bir de diyorsun ki; 'silah atmakla aynı şey'. Böyle bir şey olabilir mi?

Mert: Tabii ki aynısı. Ne kadar uzak olduğun buradan belli. Gidin anlatın, ben ağzımı açıp tek kelime etmiyorum. Ben sen miyim, üçüncüde vurunca 'Ben yaptım' diyeyim?

Batuhan: Bu şovlar senin işin, benim değil.

6ANLAT BAKALIMI KİM KAZANDI

'ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Takımlar, büyük bir heyecana sahne olan ok atma yarışmasının ardından 'Anlat Bakalım'da en çok kelimeyi bilerek, yeniden ödül için mücadele verdi. Bu haftaki ödül cipsti. Eğlenceli anların yaşandığı Anlat Bakalım oyununda da ünlü ekibinin yüzü güldü.

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