Survivor'da Batuhan ve Mert birbirine girdi! "Benim canımı sıkma"
Dün akşam Survivor'da daha önce hiç oynanılmamış bir oyun oynandı. Ödül oyununun içerisinde ok atma parkuru da vardı. Parkurda ünlüler takımı içinde hararetli bir tartışma yaşadı. Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal arasında 'ok atma' konusunda sinirler gerildi.
TV8'de ekranlara gelen Survivor All Star 2022'de ünlüler ve gönüllüler, ödül için ok atma parkurunda karşı karşıya geldi.
Batuhan: Bildiklerimi herkese anlatayım. Birincisi yayı çektikten sonra çok fazla saniyemiz yok. Burada 10-15 saniye bekleyemezsin. Üç parmağını koydun, yayı çenenin altına çektin. Son geri çekmeyi yaparken elin çok önemli.
Mert: Nagihan gel.
Batuhan: Bir dakika Mert abi bir şey anlatıyorum. 'Siz oturun, ben yaparım' havalarını sevmiyorum. Biz orada iki kişi boşuna mı dikildik?
Mert: 'Ben biliyorum' havaları olmaz. Benim canımı sıkma. Oraya gittin, dört defa yaptın. Konuşma, ne demek ben yapamam? Dizide ok atmayla aynı şey mi bu? Sinirlendirme beni.
Batuhan: Sen saçma sapan konuşma. Bir de diyorsun ki; 'silah atmakla aynı şey'. Böyle bir şey olabilir mi?
Mert: Tabii ki aynısı. Ne kadar uzak olduğun buradan belli. Gidin anlatın, ben ağzımı açıp tek kelime etmiyorum. Ben sen miyim, üçüncüde vurunca 'Ben yaptım' diyeyim?
Batuhan: Bu şovlar senin işin, benim değil.