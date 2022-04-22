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MagazinSurvivor yeni takımlar belli oldu? Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...
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• 22 Nisan 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:

Survivor yeni takımlar belli oldu? Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Survivor'da yeni takımlar belli oldu. 2022 sezonuna Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan yarışmacılar şimdi ise karma şekliyle Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrıldı. Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan programın izleyenleri "Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dengesizlik nedeniyle yapılan bu uygulama ile yarışmacılar eşit şekilde iki ayrı takıma bölündü. Survivor All Star'da yapılan eleme konseyinde Acun Ilıcalı takımların karışacağını ve perşembe günü yapılacak acil durum konseyinde yeni takımların açıklanacağını söylemişti.Survivor yeni takımlar nasıl oldu? kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ile son dakika detayları...

• 22 Nisan 2022 - 00:17 • Son Güncelleme:
1Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...
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Survivor'da yarışmacılar son kez ünlüler ve gönüllüler olarak karşılaştı. Yarışmacılar, mücadelenin ardından acil durum konseyinde yeni takımlarını ve takım arkadaşlarını öğrendi. İşte, Survivor yeni takımları...

2Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Kadın ve erkek karışık yarışılan ödül oyununda 10 olan kazandı. Gönüllüler yarışı 9-8 önde götürürken Barış Murat Yağcı sayısı ile eşitlik oldu.

3Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

En iyilere ise ünlülerden Sema-Barış, gönüllülerden de Ayşe-Ogeday çıktı.

4Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Oyunun kazananı ise Barış'ın sayısı ile ünlüler oldu.

5Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Oyunun ödülü ise yörelere ait lezzetler oldu. Bu yemekler ise; Ankara tava, ıslama köfte, bulgur çorbası ve peynir helvası oldu.

6Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Survivor'ın en eğlenceli oyunu Bil Bakalım'da iki takım heyecanlı bir mücadele gerçekleştirdi. Oyunun ödülü ise 5 bin TL'lik hediye çeki ve Kemalpaşa tatlısı oldu.

7BİL BAKALIMI KİM KAZANDI

BİL BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Bil bakalım oyununun da kazananı ise 10-5 skorla yine ünlüler takımı oldu.

8Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Survivor All Star'da büyük final yaklaşıyor. Yarışmanın salı akşamı ekrana gelen bölümünde iki takımın acil durum konseyinde yeniden kurulacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanırken, yeni dönemde hangi yarışmacının hangi takımda olacağı da bu akşam netleşti.

9ACUN AÇIKLAMIŞTI

ACUN AÇIKLAMIŞTI

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı şunları söylemişti;Yarın akşam bir acil durum konseyi olacak. Acil durum konseyinin konusunu tahmin ediyorsunuzdur ama ben yine de altını çizerek söyleyeyim; takımlarda değişiklik olacak. Bunu size acil durum konseyinde anlatacağız. Perşembe akşamı yeni takımları açıklayacağız ve Survivor'da yeni bir dönem başlayacak. Seyircilerimiz için perşembe günü yayında olacak. Biz size bununla ilgili açıklamayı elemeden sonra açıklayacağız.

10SURVİVOR KİM ELENDİ

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da en son yapılan elemede Gönüllüler takımından Yağmur adaya veda etmişti.

11SURVİVORDA KALAN YARIŞMACILAR

SURVİVOR'DA KALAN YARIŞMACILAR

ÜNLÜLER: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Parviz Abdullayev, Sema Aydemir.

12Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

GÖNÜLLÜLER: Anıl Berk Baki, Ayşe Yüksel, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu.

13Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Acun Ilıcalı konseyde açıklama yaptı. Ilıcalı, "Bu konsey Survivor'ın kaderini belirleyecek. Bu akşam takımlardaki değişikleri söylediğim zaman şaşıracaksınız!

14Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Takımlardaki değişiklikleri açıklıyorum. Olmaz dediğiniz, tahmin etmediğiniz değişikler olacak." anonsunu yaparken, Ayşe ve Nisa'nın heyecanlı olduğu görüldü.

15Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Konuşmasının devamında: Seyirci oylamasındaki sonuca göre takımların değişiklik yaşamasına kullanılan oy yüzde 55. Yani bakıldığında 55'e 45 bir durum var. Geçen yıl da buna benzer bir durum var.

16Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Şimdi önemli konu, şu anda yapacağımız değişlik Survivor'ın son değişikliği değil. Bundan sonra da ileriki dönemde takım değişikliği olabilir. Zamanında bir takımın yok olduğunu gördük, bireysele döndü. Bu sene için açıkçası seyircimizden aldığımız bir mesaj var, buna göre değişiklik yapacağız, onu daha sonra söyleyeceğim

17SURVİVORDA TAKIM DEĞİŞTİREN YARIŞMACILAR

SURVİVOR'DA TAKIM DEĞİŞTİREN YARIŞMACILAR

Önce kadınlarla başlayan Acun Ilıcalı, takım değiştirecek isimleri saydı.

18Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Takım değiştirecek ilk isim Ayşe oldu. İkinci isim Nagihan, Üçüncü isim Sude oldu.

19Survivor yeni takımlar belli oldu Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...

Erkeklerde ise; ilk isim Gökhan oldu. İkincisi Perviz, üçüncü isim Anıl, dördüncü isim Atakan oldu.

20KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM

Barış - Adem - Anıl - Batuhan - Gökhan - Sema - Merve - Sude - Ayşe

21MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM

Atakan - Berkan - Ogeday - Hikmet - Perviz - Seda - Nisa - Evrim - Nagihan

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