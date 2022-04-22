Survivor yeni takımlar belli oldu? Kim hangi takımda, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlüler ve gönüllüler...
Survivor'da yeni takımlar belli oldu. 2022 sezonuna Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan yarışmacılar şimdi ise karma şekliyle Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrıldı. Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan programın izleyenleri "Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dengesizlik nedeniyle yapılan bu uygulama ile yarışmacılar eşit şekilde iki ayrı takıma bölündü. Survivor All Star'da yapılan eleme konseyinde Acun Ilıcalı takımların karışacağını ve perşembe günü yapılacak acil durum konseyinde yeni takımların açıklanacağını söylemişti.Survivor yeni takımlar nasıl oldu? kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ile son dakika detayları...
Survivor'da yarışmacılar son kez ünlüler ve gönüllüler olarak karşılaştı. Yarışmacılar, mücadelenin ardından acil durum konseyinde yeni takımlarını ve takım arkadaşlarını öğrendi. İşte, Survivor yeni takımları...
Survivor All Star'da büyük final yaklaşıyor. Yarışmanın salı akşamı ekrana gelen bölümünde iki takımın acil durum konseyinde yeniden kurulacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanırken, yeni dönemde hangi yarışmacının hangi takımda olacağı da bu akşam netleşti.
ACUN AÇIKLAMIŞTI
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı şunları söylemişti;Yarın akşam bir acil durum konseyi olacak. Acil durum konseyinin konusunu tahmin ediyorsunuzdur ama ben yine de altını çizerek söyleyeyim; takımlarda değişiklik olacak. Bunu size acil durum konseyinde anlatacağız. Perşembe akşamı yeni takımları açıklayacağız ve Survivor'da yeni bir dönem başlayacak. Seyircilerimiz için perşembe günü yayında olacak. Biz size bununla ilgili açıklamayı elemeden sonra açıklayacağız.
Şimdi önemli konu, şu anda yapacağımız değişlik Survivor'ın son değişikliği değil. Bundan sonra da ileriki dönemde takım değişikliği olabilir. Zamanında bir takımın yok olduğunu gördük, bireysele döndü. Bu sene için açıkçası seyircimizden aldığımız bir mesaj var, buna göre değişiklik yapacağız, onu daha sonra söyleyeceğim