Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi? Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...
Survivor 2022 yarışmasında Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz 27. bölümdeki eleme konseyinde ufak tartışma yaşamıştı. Yeni bölümde ise Survivor Yasin'in Hikmet'in üzerine yürüdüğü ekranlara yansıdı. Olayın ardından Survivor Yasin elenecek mi? sorusu akıllara geldi. Survivor All Star'da konseyde yaşanan büyük kavga sonrası Acun Ilıcalı yarışmada konseyi acil olarak topladı, Yaşanan kavga sonrası Survivor'da diskalifiye mi var sorusu merak konusu oldu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, merak edilen kararı açıkladı. İşte Survivor acil konseyinde yaşananlar ve Yasin ile Hikmet'e verilen ceza...
Survivor Yasin Obuz, ada konseyinde takım arkadaşı Hikmet ile yaşadığı tartışma sonrası gündeme geldi. Yeni bölümde yeniden konseyde isim yazıldı ve Yasin, Survivor Hikmet'in üzerine giderek büyük bir kavgaya neden oluyor. Gelişme ile birlikte Acun Ilıcalı'nın kararı ne olacak merak konusu...
KONSEY ACİL OLARAK TOPLANDI
'Survivor 2022 All Star'ın dün akşam yayınlanan ada konseyinde, gönüllüler takımında Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Survivor yayın ekibi, stüdyodaki kavgayı hızlıca ayırmıştı. Acun Ilıcalı, yarışmada yaşanan kavga sonrası konseyi acil topladı ve kararını verdi.
'Üzücü bir konsey, keşke bu konsey olmasaydı diyeceğimiz konseylerden biri.' diyerek söze başlayan aCUN Ilıcalı, "Yıllardır ada konseyi görüyoruz. Birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Ada konseyi bittikten sonra ekibimiz ayrılırken, siz kamplarınıza gitmek için hazırlanırken hiç ummadığımız şekilde bir olay yaşandı.
Dediğin gibi Sürgün Adasından geldin. Bu lafları kendince bir şekilde değişik bir yerden anlayıp konsey sonrası Hikmet'e saldırdın. Seninki apaçık konsey sonrası Hikmet'e gidip önce sözlü sonra fiziki saldırı. Olayı böyle değerlendirdiğimiz zaman benim her zaman söylediğim bir şey var. Yarışmacı kaybetmek istemiyorum. Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım.
Senin sürgün adasından gelmenden dolayı diskalifiye edilmemen ancak Survivor tarihinde en yüksek cezalarından birini görmen bize şu andaki seçenek olarak gözüküyor. Bundan sonra bir şey söylemem gerek yok zaten. Böyle devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun bir süre ödüllerle buluşamayacaksın.