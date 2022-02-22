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MagazinSurvivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi? Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi? Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...
• 22 Şubat 2022 - 22:10 • Son Güncelleme:

Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi? Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...

Survivor 2022 yarışmasında Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz 27. bölümdeki eleme konseyinde ufak tartışma yaşamıştı. Yeni bölümde ise Survivor Yasin'in Hikmet'in üzerine yürüdüğü ekranlara yansıdı. Olayın ardından Survivor Yasin elenecek mi? sorusu akıllara geldi. Survivor All Star'da konseyde yaşanan büyük kavga sonrası Acun Ilıcalı yarışmada konseyi acil olarak topladı, Yaşanan kavga sonrası Survivor'da diskalifiye mi var sorusu merak konusu oldu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, merak edilen kararı açıkladı. İşte Survivor acil konseyinde yaşananlar ve Yasin ile Hikmet'e verilen ceza...

• 22 Şubat 2022 - 22:10 • Son Güncelleme:
1Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...
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Survivor Yasin Obuz, ada konseyinde takım arkadaşı Hikmet ile yaşadığı tartışma sonrası gündeme geldi. Yeni bölümde yeniden konseyde isim yazıldı ve Yasin, Survivor Hikmet'in üzerine giderek büyük bir kavgaya neden oluyor. Gelişme ile birlikte Acun Ilıcalı'nın kararı ne olacak merak konusu...

2KONSEY ACİL OLARAK TOPLANDI

KONSEY ACİL OLARAK TOPLANDI

'Survivor 2022 All Star'ın dün akşam yayınlanan ada konseyinde, gönüllüler takımında Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Survivor yayın ekibi, stüdyodaki kavgayı hızlıca ayırmıştı. Acun Ilıcalı, yarışmada yaşanan kavga sonrası konseyi acil topladı ve kararını verdi.

3Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...

'Üzücü bir konsey, keşke bu konsey olmasaydı diyeceğimiz konseylerden biri.' diyerek söze başlayan aCUN Ilıcalı, "Yıllardır ada konseyi görüyoruz. Birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Ada konseyi bittikten sonra ekibimiz ayrılırken, siz kamplarınıza gitmek için hazırlanırken hiç ummadığımız şekilde bir olay yaşandı.

4Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...

Her zaman bir ağabey kardeş ilişkisi içinde olduk. Çok sıradışı olaylar oluyor müdahale etmek zorunda kalıyorum. Öyle durumlar karşıma çıkıyor ki ne yacağımı şaşırıyorum bazen. Bu olay onun gibi bir şey. Hiç aklımızda gelmeyen bir durum.

5Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...

Yasin konseyin bitmesinden sonra, ekibin bir kısmı konseyi terk ettikten sonra yerinden kalkıp Hikmet'in yanına gelip önce kötü söz söyleyip sonra da bir saldırı hareketine girişti." dedi.

6Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...

Yasin yaptığı açıklamada, "O an çok sinirliydim. Öncelikle sizlerden özür dilerim ondan sonra Hikmet'ten özür dilerim." dedi. Kendisine iftira atıldığını söyleyen Yasin bu duruma dayanamayacağını dile getirdi. Yasin, "Kavga ettiğim için haksızım, kendimi savunmuyorum" dedi.

7Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...

Hikmet, "Benim de bir saldırı çabam var. O kelimelerden sonra saldırısından ve temasından sonra benim de temaslarım olmaya çalıştı. İyi ki de tuttular beni. Benim sabrım bir yere kadar. Ben sizin adaletinize güveniyorum." diye konuştu.

8Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...

İki tarafı da dinleyen Ilıcalı şu açıklamayı yaptı: Biz bu konuyla ilgili toplantıdayız. Önce Yasin ile başlamak zorundayım. Yasin senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Senin sebep diye ortaya koyduğun şeyi şuradan 3 tane yarışmacı çevirsen daha fazlasını yaşamıştır.

9Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...

Dediğin gibi Sürgün Adasından geldin. Bu lafları kendince bir şekilde değişik bir yerden anlayıp konsey sonrası Hikmet'e saldırdın. Seninki apaçık konsey sonrası Hikmet'e gidip önce sözlü sonra fiziki saldırı. Olayı böyle değerlendirdiğimiz zaman benim her zaman söylediğim bir şey var. Yarışmacı kaybetmek istemiyorum. Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım.

10YASİN DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ

YASİN DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

Bir yarışmacı ne yaparsa eleriz diyoruz ya tam onun çizgisindesin. Bu açıdan baktığımız zaman önümüzde alternatif olarak seni diskalifiye etmek duruyor. Kendi aramızda konuştuk.

11Survivor Yasin diskalifiye mi, elendi mi Yasin-Hikmet kavgasında son dakika gelişmesi, Acun Ilıcalı kararı duyurdu, yasaklandı...

Senin sürgün adasından gelmenden dolayı diskalifiye edilmemen ancak Survivor tarihinde en yüksek cezalarından birini görmen bize şu andaki seçenek olarak gözüküyor. Bundan sonra bir şey söylemem gerek yok zaten. Böyle devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun bir süre ödüllerle buluşamayacaksın.

12ACUN ILICALI VERİLEN CEZALARI AÇIKLADI

ACUN ILICALI VERİLEN CEZALARI AÇIKLADI

Sunucu ve yapımcı Acun Ilılıca, yaşanan kavgadan dolayı Yasin'e 6, Hikmet'e ise 2 ödülden faydalanamama cezası verildiğini açıkladı.

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