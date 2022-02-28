Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti! Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Survivor Sercan, gergin tavırları dikkat çekerken takım arkadaşlarına resti çekti. Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk etti. Sercan'ın devamında "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı.