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MagazinSurvivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti! Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti! Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...
• 28 Şubat 2022 - 00:25 • Son Güncelleme:

Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti! Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 27 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Survivor All Star 2022'de sinirler gerildi. Yeni bölümde Sercan Yıldırım, takım arkadaşlarına kızıp oyun alanını terk etti. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Bu akşam konseyde Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış en çok oyu aldı. Sonrasında yapılan açık oylamayla sürgüne giden isim belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 27 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

• 28 Şubat 2022 - 00:25 • Son Güncelleme:
1Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...
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Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Ünlüler ve gönüllüler takımı, yeni haftanın hemen öncesinde ikinci eleme adayını çıkarmak için dokunulmazlık parkuruna çıktı. Zorlu oyunda gerilim dolu dakikaların yanı sıra korkulu anlar da yaşandı.

3Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Takımlar, ikinci eleme adayını kendi takımlarından göndermemek üzere oyun alanında yerini aldı.

4Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Kadınlarda gönüllüler, erkeklerde kıl payı ünlüler kazanırken oyun en iyiler mücadelesine gitti.

5Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Nisa'nın son sayısı ile dokunulmazlık gönüllülerin oldu. Oyunun kazananı dokunulmazlığın yanı sıra bir de ödül almış oldu.

6Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Günün ödülü ise zeytinyağlı taze fasulye yemeği oldu. Ayrıca kazanan, turuncu evde birbirinden farklı hediyelerle dolu çarkı çevirerek çıkan hediyenin sahibi oldu.

7Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Survivor All Star 2022'de sinirler gerildi. Yeni bölümde Sercan Yıldırım, takım arkadaşlarına kızıp oyun alanını terk etti.

8Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Survivor Sercan, gergin tavırları dikkat çekerken takım arkadaşlarına resti çekti. Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk etti. Sercan'ın devamında "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı.

9GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan Survivor Nisa Bölükbaşı'nın önceki gün düzenlenen konseyde Acun Ilıcalı tarafından azarlanması da gündemde. Berkan'ın Nisa için, "İstediği zaman kendini iyi ifade edebiliyor ancak işine geldiğinde" diyerek Bölükbaşı'na tepki göstermesi gözyaşlarına neden oldu.

10Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Dün akşamki konseyde Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan en çok oyu aldı. Konseyde en çok oyu alan Evrim sürgün adasına gönderildi. "Kimseye kızgın değilim" diyen Evrim, sürgün adasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

11Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Gönüllüler takımında dokunulmazlığı kazanan Berkan ve Seda oldu.

12Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Ünlüler takımından ise dokunulmaz Sema ile Adem oldu.

13Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Bu akşam dokunulmazlığı gönüllüler kazandığı için eleme adayı ünlüler takımından seçildi.

14Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Bu akşam konseyde Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış en çok oyu aldı.

15Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Acun Ilıcalı konseyde sürgün adasına giden ismi açıkladı.

16Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...

Konseyde en çok oyu Aşkım alarak sürgün adasına gönderildi.

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