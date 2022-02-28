• 28 Şubat 2022 - 00:25 • Son Güncelleme:
Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, ortalık karıştı: Hayatım bitti! Acun Ilıcalı açıkladı: Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış...
Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 27 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Survivor All Star 2022'de sinirler gerildi. Yeni bölümde Sercan Yıldırım, takım arkadaşlarına kızıp oyun alanını terk etti. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Bu akşam konseyde Aşkım, Sercan, Nagihan ve Barış en çok oyu aldı. Sonrasında yapılan açık oylamayla sürgüne giden isim belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 27 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...
• 28 Şubat 2022 - 00:25 • Son Güncelleme:
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Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
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Survivor Sercan, gergin tavırları dikkat çekerken takım arkadaşlarına resti çekti. Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk etti. Sercan'ın devamında "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı.
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