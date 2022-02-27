Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Murat Ceylan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Atakan bu hareketini hiç beklemiyordum. Senden beklemezdim, açlığa dayanamayarak yaptığını düşünüyorum ama aldığımız karar gereği takımının ödül oyununu kazanması halinde ödülden faydalanamayacaksın"