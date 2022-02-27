• 27 Şubat 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:
Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...
Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 26 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Konseyde Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan en çok oyu aldı. Sonrasında yapılan açık oylamayla sürgüne giden isim belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...
• 27 Şubat 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:
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Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
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Acun Ilıcalı konseyde sürgün adasına giden ismi açıkladı.
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