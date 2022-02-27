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MagazinSurvivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...
• 27 Şubat 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:

Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 26 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Konseyde Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan en çok oyu aldı. Sonrasında yapılan açık oylamayla sürgüne giden isim belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

• 27 Şubat 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:
1Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...
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Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyunu öncesi ünlüler takımı ile gönüllüler takımına ödülü gösteren Murat Ceylan'ın boşluğundan faydalanan Avatar Atakan ödülden ısırık aldı.

3Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Avatar Atakan'ın kendini tutamayarak ödülden ısırık alması ve "Ben dayanamıyorum" demesi üzerine Murat Ceylan uyarıda bulundu.

4Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Murat Ceylan, dokunulmazlık oyunu öncesi hamburgerden ısırık alan Avatar Atakan ile ilgili kararı açıkladı.

5Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Murat Ceylan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Atakan bu hareketini hiç beklemiyordum. Senden beklemezdim, açlığa dayanamayarak yaptığını düşünüyorum ama aldığımız karar gereği takımının ödül oyununu kazanması halinde ödülden faydalanamayacaksın"

6Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ederken gönüllüler takımından Yasin, bazı takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunların ardından Gökhan ile ayrı bir baraka yapma kararı aldıklarını söyledi.

7Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı.

8Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı parkur oyununda hem zamanla hem de birbirleri ile mücadele etti.

9Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

10Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Dokunulmazlığı ünlüler kazandığı için bu haftanın ilk eleme adayı gönüllüler takımından çıkarıldı.

11Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Survivor'da en son Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan eleme potasına girerek sürgün adasına gönderilmişti.

12Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2022 AllStar'da rakiplerinden en az oyu alarak adaya veda eden isim Yunus Emre olmuştu.

13Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Bu akşam konseyde Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan en çok oyu aldı.

14Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Acun Ilıcalı konseyde sürgün adasına giden ismi açıkladı.

15Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Konseyde en çok oyu Evrim alarak sürgün adasına gönderildi.

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