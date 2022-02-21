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MagazinSurvivor Sude Burcu'nun kardeşini gören inanamıyor! Bikinili pozları Instagram'ı salladı...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Sude Burcu'nun kardeşini gören inanamıyor! Bikinili pozları Instagram'ı salladı...
• 21 Şubat 2022 - 12:57 • Son Güncelleme:

Survivor Sude Burcu'nun kardeşini gören inanamıyor! Bikinili pozları Instagram'ı salladı...

2019 yılında Survivor'a katılıp adını geniş kitlelere duyuran Sude Burcu, Survivor All Star 2022 sezonu ile ekranlara geri döndü. Gönüllüler takımında yarışan Sude Burcu'nun, Ünlüler takımından Mert Öcal ile aşk yaşaması, gündeme bomba gibi düştü. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın, Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürerek sinir krizi geçirdi. Yaşananlar sonrası ''Benim ailem kararlarıma saygı duyar'' diyen Sude Burcu'nun kız kardeşi sessizliğini bozdu.

• 21 Şubat 2022 - 12:57 • Son Güncelleme:
1Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...
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Survivor All Star'a, Mert Öcal ile yaşadığı aşkla damga vuran Sude Burcu, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı. Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu dile getirdi.

2Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...

Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

3Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu, Manisa Celal Baya Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyor.

4Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...

İzmir Büyükşehir Belediyespor'da görev yapan Sude Burcu'nun 2 Avrupa 3.’lüğü, 1 Balkan Şampiyonluğu, 7 Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

5Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...

Şimdilerde Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündeme oturan Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

6ABLASINA DESTEK ÇIKTI

ABLASINA DESTEK ÇIKTI

Tekvandocu Simge Burcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, ablası Sude Burcu'ya her koşulda destek olduğunu, ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.

7Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...

Sosyal medyada epey aktif olan Simge Burcu, bikinili pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

8Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...

İşte o pozlar...

9Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...
10Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...
11Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...
12Survivor Sude Burcunun kardeşini gören inanamıyor Bikinili pozları Instagramı salladı...

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