• 21 Şubat 2022 - 12:57 • Son Güncelleme:
Survivor Sude Burcu'nun kardeşini gören inanamıyor! Bikinili pozları Instagram'ı salladı...
2019 yılında Survivor'a katılıp adını geniş kitlelere duyuran Sude Burcu, Survivor All Star 2022 sezonu ile ekranlara geri döndü. Gönüllüler takımında yarışan Sude Burcu'nun, Ünlüler takımından Mert Öcal ile aşk yaşaması, gündeme bomba gibi düştü. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın, Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürerek sinir krizi geçirdi. Yaşananlar sonrası ''Benim ailem kararlarıma saygı duyar'' diyen Sude Burcu'nun kız kardeşi sessizliğini bozdu.
• 21 Şubat 2022 - 12:57 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star'a, Mert Öcal ile yaşadığı aşkla damga vuran Sude Burcu, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı. Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu dile getirdi.
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Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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ABLASINA DESTEK ÇIKTI
Tekvandocu Simge Burcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, ablası Sude Burcu'ya her koşulda destek olduğunu, ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.
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