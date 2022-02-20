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MagazinSurvivor Sercan'a şok! Acun Ilıcalı ile diyaloğu dikkat çekti
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Sercan'a şok! Acun Ilıcalı ile diyaloğu dikkat çekti
• 20 Şubat 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:

Survivor Sercan'a şok! Acun Ilıcalı ile diyaloğu dikkat çekti

Survivor All Star'da futbol maçı yapılırken mücadeleye damga vuran isim Galatasaray ve Bursaspor'un eski golcüsü Sercan Yıldırım oldu. Sercan ile Acun Ilıcalı arasındaki diyalog dikkat çekerken ünlü yarışmacı şok yaşadı.

• 20 Şubat 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
1Survivor Sercana şok Acun Ilıcalı ile diyaloğu dikkat çekti
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Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ederken Futbol oyununda toplamda 2-1'lik galibiyete ulaşan ünlüler haftanın kazananı oldu.

2SERCAN DAMGA VURDU

SERCAN DAMGA VURDU

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, futbol maçındaki performansıyla takımının kazanmasında büyük pay sahibi olurken son eşleşmede talihsizlik yaşadı. Dokunulmazlık mücadelesinde normal oyunda kadınlarda gönüllüler, erkeklerde ise ünlüler kazandı.

3FİNAL OYUNUNDA SAKATLANDI

FİNAL OYUNUNDA SAKATLANDI

1-1'lik eşitlik sonrası kazanan son maçta belli olurken ünlüler takımı 3-1 öndeyken Sercan Yıldırım sakatlandı ve gönüllüler 4-3 öne geçti. Sercan'ın oyundan çıkmasının şokunu atlatan ünlüler takımı, 4-3'ten skoru 6-4'e getirerek dokunulmazlığın sahibi oldu.

4GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Futbol maçına Sercan Yıldırım'ın yaptığı gol sevinci damga vurdu. Attığı gol sonrası sevinç yaşayan Sercan Yıldırım, tribünlere dönerek bir hareket yaptı.

5ACUN ILICALI CEZAYI KESTİ

ACUN ILICALI CEZAYI KESTİ

Sunucu Murat Ceylan da bu sevinci "Sercan Yıldırım basın tribününe dönerek sevinçte bulundu" sözleriyle anlattı. Sevinç sonrası Sercan'a bağıran Acun Ilıcalı, yarışmacıyı hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırdı.

6SERCANDAN GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI

SERCAN'DAN GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI

Sarı kart gören Sercan Yıldırım ise kendini savunarak "Benim bütün gol sevinçlerim bu şekilde" dedi.

7FUTBOL MAÇI İSTEMİŞTİ

FUTBOL MAÇI İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda konseyde Dokunulmazlık Oyunu hakkında itiraz bildiren eski futbolcu Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'ya "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." çıkışını yapmıştı. Sercan Yıldırım'ın güreş oyunu hakkındaki itirazına yanıt veren Acun Ilıcalı ise geçen seneye atıfta bulunarak "Sercan, hatırlarsan yarıştığın yıl futbol oyununda kaybetmiştiniz." cevabını vermişti.

8MEYDAN OKUMUŞTU

MEYDAN OKUMUŞTU

Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası futboldaki iddiasını ortaya koyan Sercan Yıldırım, bir kez daha meydan okuyarak "Bu sene göreceğiz o zaman!" demişti.

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