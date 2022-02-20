• 20 Şubat 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
Survivor Sercan'a şok! Acun Ilıcalı ile diyaloğu dikkat çekti
Survivor All Star'da futbol maçı yapılırken mücadeleye damga vuran isim Galatasaray ve Bursaspor'un eski golcüsü Sercan Yıldırım oldu. Sercan ile Acun Ilıcalı arasındaki diyalog dikkat çekerken ünlü yarışmacı şok yaşadı.
• 20 Şubat 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ederken Futbol oyununda toplamda 2-1'lik galibiyete ulaşan ünlüler haftanın kazananı oldu.
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ACUN ILICALI CEZAYI KESTİ
Sunucu Murat Ceylan da bu sevinci "Sercan Yıldırım basın tribününe dönerek sevinçte bulundu" sözleriyle anlattı. Sevinç sonrası Sercan'a bağıran Acun Ilıcalı, yarışmacıyı hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırdı.
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FUTBOL MAÇI İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda konseyde Dokunulmazlık Oyunu hakkında itiraz bildiren eski futbolcu Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'ya "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." çıkışını yapmıştı. Sercan Yıldırım'ın güreş oyunu hakkındaki itirazına yanıt veren Acun Ilıcalı ise geçen seneye atıfta bulunarak "Sercan, hatırlarsan yarıştığın yıl futbol oyununda kaybetmiştiniz." cevabını vermişti.
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