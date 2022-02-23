Survivor Sabriye isyan etti! 'Başarımızdan çok estetiğimiz konuşuluyor'
Dövüş sporunda ülkemizi dünyada temsil eden ve katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Sabriye Şengül, kadınların başarılarının, erkeklere kıyasla daha az konuşulduğunu düşündüğünü belirtirken, bu duruma sitem etti.
Karma dövüş sporcusu Sabriye Şengül, 23 Nisan 2016 tarihinde rakibi Vanessa De Waelle ile karşılaşmasından galip çıkarak dünya şampiyonluğunu elde etti. 34 yaşındaki sporcu, 2018 yılında Viyana’da Iska dünya şampiyonluğunun yanı sıra WKU dünya şampiyonluğunu da kazandı.
“Kadınlar başarıları ve yetenekleriyle ön plana çıkmalı, sadece estetik haberlerinin bu kadar konuşulması oldukça ironik ve üzücü” diyen Şengül, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“KADINLAR DÖVÜŞ SPORU ÖĞRENMELİ”
Kadınların ve kız çocukların yetenekleriyle daha çok desteklenmesi ve kendilerini savunmaları için mutlaka dövüş sporunu öğrenmeleri gerektiğini söyleyen Şengül, “Kadına şiddetin bu kadar yayıldığı bir dönemde elbette kesin çözüm erkeğin eğitilmesidir ama kadınlar da mutlaka kendilerini bu erkek teröründen korumak için dövüş sanatını öğrenmeli. Bu konuda dövüş sporuna her kadın belediyeler vasıtasıyla ücretsiz şekilde ulaşabilmelidir” dedi.