Survivor Sabriye isyan etti! 'Başarımızdan çok estetiğimiz konuşuluyor'

“50 ayrı başarıya imza atsak da kilo vermemiz ya da yüzümüze küçük bir dokunuş yapmamız, bu başarılardan daha fazla konuşuluyor ve her şeyi unutturuyor. Bu kadınlar için asla adil bir durum değil. Türk kadınının başarısı daha çok konuşulmalıdır."