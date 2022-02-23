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MagazinSurvivor Sabriye isyan etti! 'Başarımızdan çok estetiğimiz konuşuluyor'
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Sabriye isyan etti! 'Başarımızdan çok estetiğimiz konuşuluyor'
• 23 Şubat 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:

Survivor Sabriye isyan etti! 'Başarımızdan çok estetiğimiz konuşuluyor'

Dövüş sporunda ülkemizi dünyada temsil eden ve katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Sabriye Şengül, kadınların başarılarının, erkeklere kıyasla daha az konuşulduğunu düşündüğünü belirtirken, bu duruma sitem etti.

• 23 Şubat 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
1Survivor Sabriye isyan etti Başarımızdan çok estetiğimiz konuşuluyor
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Karma dövüş sporcusu Sabriye Şengül, 23 Nisan 2016 tarihinde rakibi Vanessa De Waelle ile karşılaşmasından galip çıkarak dünya şampiyonluğunu elde etti. 34 yaşındaki sporcu, 2018 yılında Viyana’da Iska dünya şampiyonluğunun yanı sıra WKU dünya şampiyonluğunu da kazandı.

2Survivor Sabriye isyan etti Başarımızdan çok estetiğimiz konuşuluyor

2017 ve 2019 yıllarında 'Survivor' yarışmasına da katılan Sabriye Şengül, 2019 yılbaşı gecesi 'Kim Milyoner Olmak İster?' programına katılarak, kazandığı ödülü kimsesiz çocuklara bağışlamıştı.

3“BAŞARILARIMIZ DAHA ÇOK KONUŞULMALI”

“BAŞARILARIMIZ DAHA ÇOK KONUŞULMALI”

Sabriye Şengül, kadınların tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük mücadeleler içinde, tırnaklarıyla kazıyarak başarıya ulaşmalarının çok daha değerli olduğunu ve erkeklere kıyasla, kadınların başarılarının daha az konuşulduğunu söyledi.

4Survivor Sabriye isyan etti Başarımızdan çok estetiğimiz konuşuluyor

“Kadınlar başarıları ve yetenekleriyle ön plana çıkmalı, sadece estetik haberlerinin bu kadar konuşulması oldukça ironik ve üzücü” diyen Şengül, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

5Survivor Sabriye isyan etti Başarımızdan çok estetiğimiz konuşuluyor

“50 ayrı başarıya imza atsak da kilo vermemiz ya da yüzümüze küçük bir dokunuş yapmamız, bu başarılardan daha fazla konuşuluyor ve her şeyi unutturuyor. Bu kadınlar için asla adil bir durum değil. Türk kadınının başarısı daha çok konuşulmalıdır."

6“KADINLAR DÖVÜŞ SPORU ÖĞRENMELİ”

“KADINLAR DÖVÜŞ SPORU ÖĞRENMELİ”

Kadınların ve kız çocukların yetenekleriyle daha çok desteklenmesi ve kendilerini savunmaları için mutlaka dövüş sporunu öğrenmeleri gerektiğini söyleyen Şengül, “Kadına şiddetin bu kadar yayıldığı bir dönemde elbette kesin çözüm erkeğin eğitilmesidir ama kadınlar da mutlaka kendilerini bu erkek teröründen korumak için dövüş sanatını öğrenmeli. Bu konuda dövüş sporuna her kadın belediyeler vasıtasıyla ücretsiz şekilde ulaşabilmelidir” dedi.

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