Survivor Nagihan'dan Mert Öcal itirafı! Herkesi güldürdü...

Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı. Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim ünlüler takımından Elif ve gönüllüler takımından Berkan oldu. Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda dört yarışmacı birleşme partisine gitmeyi garantiledi.