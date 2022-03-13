Survivor Nagihan'dan Mert Öcal itirafı! Herkesi güldürdü...
Survivor'da yarışmacılar dün akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol oynadı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı, konseyde birinin ismini yazmak zorunda kaldı. Konseyde oy çokluğuyla Mert'in ismi çıktı. Survivor Nagihan Karadere yarışmada özel hayatıyla da gündeme gelen Mert Öcal ile ilgili sözleriyle dikkat çekti. Survivor Nagihan sözlerine gülününce utandı.
Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen ve gönüllüler takımı ile ünlüler takımının kıyasıya mücadelesini ekrana taşıyan Survivor'da yarışmacılar bu akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol maçına çıktı.
"SAMİMİYETİMİZDEN KAYNAKLI ÖZÜR DİLİYORUM"
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan konseyde ünlüler takımında Nagihan'ın Mert Öcal ile ilgili "Sivilde de görüşüyoruz" sözleri gülüşmelere neden oldu. Survivor Nagihan Karadere bu sözleri sırasında herkes gülünce utandı.
Survivor Nagihan "Sivil hayatta kendisiyle görüşüyorum" deyince Acun Ilıcalı "Sivilde mi?" dedi. Nagihan Karadere ise "Arkadaşça dostça" vurgusunda bulundu. Survivor Nagihan Karadere konuşmasının devamında "Sivil hayatta normal arkadaş olarak görüşüyoruz. Samimiyetimden dolayı Mert'e ağzımdan söz çıktı. Samimiyetimizden kaynaklı özür diliyorum" dedi.
Öte yandan Mert Öcal, Sevgililer Günü'nde, aşk yaşadığı konuşulan gönüllüler yarışmacısı Sude'ye çiçek hediye edip, Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.
Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı. Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim ünlüler takımından Elif ve gönüllüler takımından Berkan oldu. Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda dört yarışmacı birleşme partisine gitmeyi garantiledi.