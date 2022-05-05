• 05 Mayıs 2022 - 16:06 • Son Güncelleme:
Survivor Merve Aydın'a ne oldu? Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi...
Survivor 2022 All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanı yürekleri ağıza getirdi. Yeni bölüm fragmanında Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası büyük bir panik yaşanıyor. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı ise zorlanarak bir açıklama yaptı.Merve Aydın'ın son fragmanda çığlıklar içinde kalması ve Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konsey" sözleri herkesi meraklandırdı. Fragman sonrası herkes "Survivor Merve'ye ne oldu?" diye sordu.
• 05 Mayıs 2022 - 16:06 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken oyun sırasında üzen anlar yaşandı. Survivor 2022 All Star yarışmasında Merve Aydın yayınlanacak olan yeni bölümde sakatlandı.
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ACUN ILICALI GÜÇLÜKLE KONUŞABİLDİ
Merve Aydın o sırada, "Anne, bitti. Ne olursun anne, sana söz verdim." dedi. Yapılan konseyde Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseyde daha beraberiz" dediği anlar dikkat çekti.