Survivor Merve Aydın'a ne oldu? Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi...

ACUN ILICALI GÜÇLÜKLE KONUŞABİLDİ

Merve Aydın o sırada, "Anne, bitti. Ne olursun anne, sana söz verdim." dedi. Yapılan konseyde Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseyde daha beraberiz" dediği anlar dikkat çekti.