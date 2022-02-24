Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu söylenen Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu! Nisa'ya mektup...

"İÇİN RAHAT OLSUN"

Survivor Nisa ödül oyununu kazanınca yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'dan mektup aldı. Duygusal anların yaşandığı iletişim ödülünde Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nun mesajı dikkat çekti. Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Makbule'nin mektubunda şunlar yazıyordu:



"Burada herkes seni çok özledi. Kedilerin çok iyi, onları sakın merak etme. Sürekli görmeye gidiyorum, keyifleri yerinde, çok mutlular. Ve şunu bilmelisin ki sen bir arkadaş olarak yapabileceğin her şeyi fazlasıyla yaptın. Bu konuda için rahat olsun, bundan sonra yapabileceğin tek şey oyunlara odaklanmak olsun. Seni çok seviyorum, burayı ve beni merak etme. Seni İstanbul finalinde bekliyorum."