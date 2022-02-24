Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu söylenen Makbule Şakalakoğlu sessizliğini bozdu! Nisa'ya mektup...
Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu'nun Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia ediliyordu. Survivor Nisa, Mert-Sude arasındaki yakınlaşmayı görünce dayanamayıp her şeyi ifşa etmişti. Makbule Şakalakoğlu Survivor adasına mektup gönderdi. İşte mektupta dikkat çeken detay...
Survivor Mert Öcal ve ilişkileriyle aşk adasına dönmüştü. Makbule Şakalakoğlu'nun Survivor'da yer alan Mert Öcal ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Sude ile de birlikteliği olduğu iddia edilen Mert'e Nisa Bölükbaşı tepki göstermiş ve yaşananları ifşa etmişti.
"İÇİN RAHAT OLSUN"
Survivor Nisa ödül oyununu kazanınca yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'dan mektup aldı. Duygusal anların yaşandığı iletişim ödülünde Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nun mesajı dikkat çekti. Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Makbule'nin mektubunda şunlar yazıyordu:
"Burada herkes seni çok özledi. Kedilerin çok iyi, onları sakın merak etme. Sürekli görmeye gidiyorum, keyifleri yerinde, çok mutlular. Ve şunu bilmelisin ki sen bir arkadaş olarak yapabileceğin her şeyi fazlasıyla yaptın. Bu konuda için rahat olsun, bundan sonra yapabileceğin tek şey oyunlara odaklanmak olsun. Seni çok seviyorum, burayı ve beni merak etme. Seni İstanbul finalinde bekliyorum."
KONSEYDE GERGİN ANLAR!
Ada konseyinde Survivor'a veda eden isim belli oldu. Sürgün adasından dönen Gökhan Keser ve Nagihan, Yasin ve Yunus Emre ile elemeye çıktı. Veda öncesi değerlendirme yapan yarışmacılar yaşadıkları sorunları anlattı.Mert oylamada Nagihan'ı yazmasına ilişkin, "Nagihan'ın olmadığı bir adayı merak ettim. Açık oylamada benim oyumla gitmiş oldu. Kişisel hiçbir sebebim yok. Burada amacım Nagihan'ın gitmesi değil bir ders almasaydı. Kurulup gelmek yerine sakinleşip gelseydi keşke" ifadeleri kullandı.
Nagihan ise bu sözlere şöyle cevap verdi: "Benim takımımın arkadan iş çevirmesi bana hiç yabancı gelmiyor. Hepsinin ciğerlerini biliyorum. Mert 'huzursuzluk' diyor hakkımı aramak, gerçekleri söylemek ne zaman huzursuzluk oldu."
Sürgün adasına giden bir diğer isim olan Gökhan, "Kendimi soyutlamak iyi geldi. Dışarıdan bir gözle bakma imkanım oldu. Sonuna kadar mücadelemi verdiğimi düşünüyorum. Asla bırakmadım, bırakmayacağım da." dedi.
Acun Ilıcalı 'Benim sempatik bulduğum bir yarışmacısın. Biraz yaramaz bir çocuk gibisin. Survivor çerçevesinde yaramazlık yaptığın oldu. Ben de seni üzdüysem kusura bakma. Ben de yarışmada bir otorite kurmak durumundayım.' dedi.
ACUN MÜJDEYİ VERDİ
Acun Ilıcalı güzel haberi "Yaş gözetmeden bütün anne ve babalara iletişim ayrıcalığı tanıyacağız" sözleri ile paylaştı. Yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Haftanın performans birincisi ise Sema Aydemir oldu.
22 yarışmacının yer alacağı birleşme partisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.