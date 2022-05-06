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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi? Survivor Merve ve Perviz'le ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi
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• 06 Mayıs 2022 - 00:43 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi? Survivor Merve ve Perviz'le ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Survivor 2022 All Star yarışmasının 96. bölümü ekranlara geldi. Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi? 5 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Merve Aydın'a ne oldu? sorusu izleyenler tarafından merakla aranıyor. Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası büyük bir panik yaşandı. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı ise zorlanarak bir açıklama yaptı ve Merve'yle ilgili kararı açıkladı. Öte yandan konseyde Perviz'le ilgili şoke eden gelişme yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı? Survivor Merve Aydın diskalifiye mi oldu, elendi mi? Perviz elendi mi? İşte bu akşamki yeni bölüm ile Survivor eleme adayları ve yaşananlar…

• 06 Mayıs 2022 - 00:43 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi
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Survivor All Star 2022 yeni bölümüne Merve Aydın'ın sakatlığı damgasını vurdu.Survivor Merve'nin durumu da Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Tansiyonun düşmediği yarışmada 'Survivor kim elendi, kim gitti?' soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan Acun Ilıcalı Perviz ile ilgili de kritik kararı açıkladı. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı dokunulmazlık oyunu galibi oldu? İşte 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde yaşananlar...

2Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı ekrana geldi. İki takım da yeni bir ismi adadan göndermemek için kıran kırana performans sergiledi.

3Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler oldu. Erkekler yarışında iki takım da 7-7 berabere kaldı.

4Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Son oyunda ise Adem'in sayısı ile erkekleri kazanan ünlüler takım oldu. En iyiler mücadelesine gidildi.

5Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Gönüllüler oyunu 2-1 önde götürdü, Sema'nın sayısı ile beraberlik geldi. Bayrak yarışında ise dokunulmazlık ünlülerin oldu. Murat Ceylan, 5 Mayıs akşamı gerçekleştirilen dokunulmazlığı Survivor tarihinde oynanan en çok oyun olarak açıkladı.

6Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Nefes kesen mücadele sırasında Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı.

7Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kaldı.

8DOKTOR AÇIKLADI: AŞİLİNDE BİR KOPMA VAR EVET

DOKTOR AÇIKLADI: AŞİLİNDE BİR KOPMA VAR EVET

Survivor Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etti. Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet.'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

9MERVE İÇİN SURVIVOR MACERASI SONA ERDİ

"MERVE İÇİN SURVIVOR MACERASI SONA ERDİ"

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim.

10Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu.

11Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan sağlığımızdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi.

12Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi, Merve için Survivor macerası sona erdi. Bunu tahmin ettiğinizi biliyorum ama bir mucize var mı diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı. Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor.,

13ŞOKE EDEN GELİŞMEYİ DUYURDU

ŞOKE EDEN GELİŞMEYİ DUYURDU

Ilıcalı bir kötü haberim daha var diyerek "Gönüllüler takımından Perviz gözetim altındaydı.

14Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Çok garip bir şekilde sorunu aşildi. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi. Perviz Survivor All Star'a devam edemeyecek."

15Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanınca konseye gönüllüler gitti.

16Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi Survivor Merve ve Pervizle ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Konseyde yapılan oylama sonucu eleme adayı Evrim seçildi.

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