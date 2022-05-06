Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi? Survivor Merve ve Perviz'le ilgili şoke eden karar, Acun Ilıcalı kötü haberi verdi
Survivor 2022 All Star yarışmasının 96. bölümü ekranlara geldi. Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor kim elendi? 5 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Merve Aydın'a ne oldu? sorusu izleyenler tarafından merakla aranıyor. Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası büyük bir panik yaşandı. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı ise zorlanarak bir açıklama yaptı ve Merve'yle ilgili kararı açıkladı. Öte yandan konseyde Perviz'le ilgili şoke eden gelişme yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı? Survivor Merve Aydın diskalifiye mi oldu, elendi mi? Perviz elendi mi? İşte bu akşamki yeni bölüm ile Survivor eleme adayları ve yaşananlar…
Survivor All Star 2022 yeni bölümüne Merve Aydın'ın sakatlığı damgasını vurdu.Survivor Merve'nin durumu da Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Tansiyonun düşmediği yarışmada 'Survivor kim elendi, kim gitti?' soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan Acun Ilıcalı Perviz ile ilgili de kritik kararı açıkladı. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı dokunulmazlık oyunu galibi oldu? İşte 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde yaşananlar...
"MERVE İÇİN SURVIVOR MACERASI SONA ERDİ"
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim.