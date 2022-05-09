• 09 Mayıs 2022 - 00:10 • Son Güncelleme:
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da heyecan dolu bir oyun günü daha yaşandı.Acun Ilıcalı'nın ödülü açıkladığı oyunda Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya rekabet etti. Survivor'da Merve Perviz nedeniyle talihsiz bir şekilde veda etmişti. Bu haftanın eleme adayları belli oldu. Öte yandan oyun sırasında Evrim, hem Anıl hem de Nagihan ile çok sert tartışma yaşadı. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Mayıs 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
• 09 Mayıs 2022 - 00:10 • Son Güncelleme:
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TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da yeni bir ödül oyunu heyecanı ekrana geldi. İki takım da tüm enerjileri ile parkurda fırtınalar estirdi.
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SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2022 yarışmasında uzun süredir görülmemiş büyük ödül için takımlar kıran kırana yarıştı. Acun Ilıcalı uzun bir aradan sonra oyunu sundu.
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