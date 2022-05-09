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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...
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• 09 Mayıs 2022 - 00:10 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da heyecan dolu bir oyun günü daha yaşandı.Acun Ilıcalı'nın ödülü açıkladığı oyunda Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya rekabet etti. Survivor'da Merve Perviz nedeniyle talihsiz bir şekilde veda etmişti. Bu haftanın eleme adayları belli oldu. Öte yandan oyun sırasında Evrim, hem Anıl hem de Nagihan ile çok sert tartışma yaşadı. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Mayıs 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 09 Mayıs 2022 - 00:10 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...
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TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da yeni bir ödül oyunu heyecanı ekrana geldi. İki takım da tüm enerjileri ile parkurda fırtınalar estirdi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Üç dokunulmazlığın ardından eleme potasına isim gönderen gönüllüler olmuştu. Gergin oyunların akabinde ödül için yarışmacılar karşı karşıya geldi. İşte, Survivor'da kazanan takım...

3SURVİVORDA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2022 yarışmasında uzun süredir görülmemiş büyük ödül için takımlar kıran kırana yarıştı. Acun Ilıcalı uzun bir aradan sonra oyunu sundu.

4ÖDÜL OYUNU İKİ GÜN OYNANACAK

ÖDÜL OYUNU İKİ GÜN OYNANACAK

Ilıcalı, ödül oyununun bugün ve yarın, yani toplamda iki gün yapılacağını duyurdu. Oyunu iki kez kazanan ödüle gidecek.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Takımlar berabere kalırsa final oyununa çıkacak. 8 Mayıs Survivor ödül oyununun ilk turunun kazananı gönüllüler oldu. Oyunun ikinci turu ise yarın (9 Mayıs) gerçekleşecek.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Oyunun ödülü ise Hull City maçı. Kazanan takım, jetlerle adadan alınacak, İngiltere'ye götürülecek.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Yarışmacılar seyahatleri boyunca da kendilerine verilen telefonla ödülü kaydedebilecek.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Bu akşam oynanan Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Ödül oyununda Kadınlar mücadelesini 8-4 Mavi Takım'ın kazanmasıyla Mavi Takım 1-0 öne geçti.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Erkek mücadelesinde de 8-3 Mavi takımın kazanmasıyla genel skor 2-0 oldu. Bu sonuca göre ödül oyununun 1. etabınını kazanan Mavi Takım oldu.

10EVRİM ÇILDIRDI

EVRİM ÇILDIRDI

Oyun sırasında gerilimli anlar da yaşandı. Evrim, Sude ile çıktığı oyun sonrasında Anıl ile karşı karşıya geldi ve ''Sen bugün beni küçümseyerek bittin Anıl. Ben bugünü ne unuturum ne de unuttururum. Sen bugün kaybettin Anıl.'' dedi.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Karşılığında Anıl ile Sude Evrim'e sert yanıt verdi. Bench'ine dönen Evrim'e en büyük tepkiyi ise Nagihan gösterdi. Nagihan, Evrim'e ''Sana sakin ol diyorum.'' şeklinde sesini yükselti.

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Gerilimin tırmandığı anda takım arkadaşları Nagihan ve Evrim'i zor sakinleştirdi.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Ayşe, Nagihan'a karşı kabettiği oyunun ardından Nagihan'ın kollarının güçlü olduğuna dair takım arkadaşlarıyla konuşma yaptı. Nagihan ise ''Bir kurtulun kaslarımdan. Siz de çalışın siz de yapın.'' diyerek tepki gösterdi.

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde konseyde eleme adaylarını açıklamıştı.

15SURVİVOR ELEME ADAYLARI

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Dokunulmazlığı kaybeden takım üst üste gönüllüler olmuştu. Evrim, Nisa ve Berkan ilk üç eleme adayı olarak potaya girdi.

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