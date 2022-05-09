Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Evrim ve Nagihan birbirine girdi, Acun Ilıcalı haftalar sonra...

EVRİM ÇILDIRDI

Oyun sırasında gerilimli anlar da yaşandı. Evrim, Sude ile çıktığı oyun sonrasında Anıl ile karşı karşıya geldi ve ''Sen bugün beni küçümseyerek bittin Anıl. Ben bugünü ne unuturum ne de unuttururum. Sen bugün kaybettin Anıl.'' dedi.