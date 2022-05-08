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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 7 Mayıs Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı
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• 08 Mayıs 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 7 Mayıs Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 7 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası büyük bir panik yaşanmıştı. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı açıklama yaparak Merve'yle ilgili kararı açıklamıştı. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 7 Mayıs 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 08 Mayıs 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda suyun üzerine kurulu platformda oynandı.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

Kadınlar mücadelesini kazanan Ünlüler takımı önemli bir avantaj elde etti.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

Erkekler mücadelesinde skoru 7-0'a getiren Ünlüler takımı ödüle son bir sayı kala inanılması güç bir sayı alan Atakan takımını ateşledi ve bir anda skor 7-5'e kadar geldi.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

Üst üste sayılar kaybeden Ünlüler takımı Adem'in son sayısı ile skoru 8-5'e getirdi ve genel skoru 2-0'a taşıyarak dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

6SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlar mücadelesini hem de erkekler mücadelesini kazanan Ünlüler takımı genel skoru 2-0'a taşıdı ve oyunun kazananı oldu.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2022 All Star yarışmasında Merve Aydın'ın sakatlığı 96. bölüme damga vurdu. Dokunulmazlık oyunu sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu koptu.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

Öte yandan Parviz Abdullayev de aynı şekilde sakatlandı. Acun Ilıcalı konseyde iki yarışmacının da mücadeleye devam edemeyeceğini açıkladı. Merve Aydın ve Parviz yarışmadan diskalifiye oldu.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

Bugün oynana dokunulmazlık oyunu sonucunda ünlüler takımında Sema ve Batuhan, gönüllülerde ise Nagihan ve Ogeday dokunulmaz oldu.

10BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı Mavi takımdan Evrim Keklik olmuştu.

11İKİNCİ ELEME ADAYI KİM

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

Survivor 2022 All Star'da ikinci dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım'dan Nisa Bölükbaşı ikinci eleme adayı olmuştu.

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı bir kez daha bu hafta eleme konseyi gerçekleştiren taraf oldu.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

Konseyde en çok oy alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

14SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın üç eleme adayı da Berkan oldu.

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 7 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Acun Ilıcalı açıkladı

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