Survivor Batuhan daha önce şampiyon oldu mu? Batuhan Karacakaya Survivor kaç yılında şampiyon oldu?
Survivor All Star 2024 finali bu akşam İstanbul'da yapılıyor. TV8 canlı yayınında belli olacak All Star sezonu şampiyonu için 4 finalist kıran kırana mücadele edecek. Acun Ilıcalı'nun sunacağı finalde gözler daha önce yarışmaya 2 kez katılan Batuhan Karacakaya'da olacak. Türk dizilerinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın Survivor şampiyonu olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Ogeday, Seda, Nefise üçlüsünün yanında favoriler arasında yer alan Batuhan Karacakaya kaç yılında Survivor şampiyonu oldu?
• 13 Haziran 2024 - 21:11 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 21:11 • Son Güncelleme: