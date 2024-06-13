Survivor Batuhan daha önce şampiyon oldu mu? Batuhan Karacakaya Survivor kaç yılında şampiyon oldu?

Survivor Batuhan, daha önce iki kez yarışmaya katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde çocuk oyuncu olarak rol alan Batuhan Karacakaya, sinem a filmlerinde de rol aldı. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir. Bu akşam Survivor All Finalinde finalistlerden birisi olan Survivor Batuhan kaç yılında Survivor şampiyonu olmuştur?