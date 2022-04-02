Survivor Barış'tan, kendisine 'Boş boş geziyorsun' diyen Nagihan'a sert sözler! 'Birkaç kılçık daha var...'

Senin ne haddine orada alfalık yapmaya çalışmak? Ne oldu, strateji yapılmadı ama oyun kazanıyorsunuz. 'Kemik' demeyelim de kılçık! Birkaç kılçık daha var, sonra kemik kadro olacak. Nagihan her yerde, kendini kraliçe zannediyor. Ona çok fazla cevap vermeyeceğim. Allah yolunu açık etsin. Umarım gidebildiği yere kadar gider ama adada huzur arıyorsak bence yakında konseyde adı çıkar" şeklinde konuştu.