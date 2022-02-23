• 23 Şubat 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi!
Survivor'ın başarılı yarışmacısı Çağan Atakan Arslan macerasına devam ederken, eşi Serap Korkmaz da ona sık sık destek olduğuna dair paylaşımlar yapıyor. En son, ''Gölgen bile yeter sevgilim. Her saniye yanımdasın, yanındayım.'' notuyla paylaşım yapan Serap Korkmaz Instagram pozlarıyla yeniden gündeme geldi.
• 23 Şubat 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozlarıyla gündeme gelen Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla konuşuldu. O poz takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. Serap Korkmaz'ın Instagram'da 508 bin takipçisi bulunuyor.
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Öte yandan ikilinin oğlu Aslan, sevimliliğiyle sık sık sosyal medyada konuşuldu. Kullanıcılar, "Bu çocuk gerçek mi?" yorumlarında bulundu.
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