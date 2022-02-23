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MagazinSurvivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi!
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• 23 Şubat 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi!

Survivor'ın başarılı yarışmacısı Çağan Atakan Arslan macerasına devam ederken, eşi Serap Korkmaz da ona sık sık destek olduğuna dair paylaşımlar yapıyor. En son, ''Gölgen bile yeter sevgilim. Her saniye yanımdasın, yanındayım.'' notuyla paylaşım yapan Serap Korkmaz Instagram pozlarıyla yeniden gündeme geldi.

• 23 Şubat 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
1Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi
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Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozlarıyla gündeme gelen Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla konuşuldu. O poz takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. Serap Korkmaz'ın Instagram'da 508 bin takipçisi bulunuyor.

2Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi

Ünlü ismin maskülen tarzına yorum ve beğeni yağdı. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bu fotoğrafın altına 'Ba-yıl-dımmm' yorumunu yaptı.

3SERAP KORKMAZ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

SERAP KORKMAZ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Çağan Atakan Arslan'ın fenomen eşi Serap Korkmaz Instagram'da sık sık gönderi paylaşıyor. Korkmaz, son paylaştığı fotoğraftaki tarzıyla adından söz ettirdi.Paylaşımlarıyla dikkat çeken Korkmaz'ın mini etekli pozları da çok konuşulmuştu.

4Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi

14 Şubat'ta eşiyle gölgesini paylaşan Kormaz, ''Gölgen bile yeter sevgilim. Her saniye yanımdasın, yanındayım.'' notunu düşmüş ve bu romantik paylaşım binlerce beğeni almıştı.

5Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi

Öte yandan ikilinin oğlu Aslan, sevimliliğiyle sık sık sosyal medyada konuşuldu. Kullanıcılar, "Bu çocuk gerçek mi?" yorumlarında bulundu.

6Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi

Serap Korkmaz ve Atakan Arslan 2017'de evlendi. Sık sık sosyal medyanın gündeminde olan Serap Korkmaz, ailesiyle pozlarını paylaşıyor.

7Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi

33 yaşındaki Korkmaz, lise eğitiminin ardından İtalya'ya gitti. Burada iç mimarlık döneminde kendisini geliştirdi ve birçok ünlü mimarlık firmalarında çalışma yaptı.

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Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz tarzıyla büyüledi!