Survivor All Star'da konseye Nagihan Karadere'nin gözyaşları damga vurdu!
Survivor All Star'daki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Nagihan'a oyunlarda gergin göründüğünü söyledi. "Açıklayamayacağım sıkıntılarım var" diyen Nagihan, gözyaşlarını tutamadı. Nagihan "Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum" dedi.
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi heyecanı yaşandı. Ancak konseye Nagihan'ın gözyaşları damga vurdu.
Gözyaşlarına boğulan Nagihan yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın vermiş olduğu psikolojik tramva var. Kendimle aslında savaşım, rakipler de çok güzel kullanıyor. Karşı takımdan itiraz eksik olmuyor. Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum. Açıklayamayacağım sıkıntılarım var. Bunları kendi içimde yaşıyorum" dedi.
Survivor 2022 All Star yarışmasının 70. bölüm fragmanına Nisa ve Nagihan arasında yaşanan doping tartışması damga vurdu. Karadere, Nisa'nın "Doping testinden yakalandın" çıkışına "Rekorum 11 yıllık, hala oradadır. Allahım sana şükürler olsun, 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor." sözleriyle yanıt verdi.
NAGİHAN KARADERE'NİN 11 YIL ÖNCEKİ REKORU
Milli atlet Nagihan Karadere 2011 yılında 400 metre engelli koşuda kırdığı 55,09'luk derece ile tarihe geçti. 2011 yılında kırdığı 400 metre engelli koşusunda kırdığı rekoru hala kırılamayan Milli Atlet Nagihan Karadere rekorunun 10. Yılında "bir tarih yazdık. Ben çünkü tam 1 yıl öncesinde çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Sporculuğumun zirvesinde yatalak bir sporcu oldum. 6 ay boyunca ve bırakın koşmayı yürüyecek pozisyonda değildim. O süreçte tam ayaklandım tedavilerim oldu Muharrem hocayla kontağa geçtik. Bütün kulüplerin kapısı bana kapanmıştı ve spor hayatım tamamıyla bitmişti. Muharrem hocam Milli takım antrenörü olduğu için iletişime geçtik ve o dönem benim yanımda oldu. Bana tüm imkanlarını sunarak beni yeniden hayata döndürdü. 6 ay gece gündüz çalıştık ve 10 yıllık olan bu rekora imza attık. Tam sakatlığımdan bir sene geçti biz rekorlardan rekorlara koşuyorduk. Rekorlar kırılmak içindir. Hocam ayaklı bir cesedi koşturdu rekora koşturdu. Birlikte azimle güçle bu noktalara geldik" açıklamasında bulunmuştu.