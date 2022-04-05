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MagazinSurvivor All Star'da konseye Nagihan Karadere'nin gözyaşları damga vurdu!
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• 05 Nisan 2022 - 09:20 • Son Güncelleme:

Survivor All Star'da konseye Nagihan Karadere'nin gözyaşları damga vurdu!

Survivor All Star'daki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Nagihan'a oyunlarda gergin göründüğünü söyledi. "Açıklayamayacağım sıkıntılarım var" diyen Nagihan, gözyaşlarını tutamadı. Nagihan "Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum" dedi.

• 05 Nisan 2022 - 09:20 • Son Güncelleme:
1Survivor All Starda konseye Nagihan Karaderenin gözyaşları damga vurdu
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Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi heyecanı yaşandı. Ancak konseye Nagihan'ın gözyaşları damga vurdu.

2NAGİHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

NAGİHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada oyunlarda Nagihan'ın gergin görüldüğünü belirtti.

3Survivor All Starda konseye Nagihan Karaderenin gözyaşları damga vurdu

Gözyaşlarına boğulan Nagihan yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın vermiş olduğu psikolojik tramva var. Kendimle aslında savaşım, rakipler de çok güzel kullanıyor. Karşı takımdan itiraz eksik olmuyor. Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum. Açıklayamayacağım sıkıntılarım var. Bunları kendi içimde yaşıyorum" dedi.

4Survivor All Starda konseye Nagihan Karaderenin gözyaşları damga vurdu

Survivor 2022 All Star yarışmasının 70. bölüm fragmanına Nisa ve Nagihan arasında yaşanan doping tartışması damga vurdu. Karadere, Nisa'nın "Doping testinden yakalandın" çıkışına "Rekorum 11 yıllık, hala oradadır. Allahım sana şükürler olsun, 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor." sözleriyle yanıt verdi.

5Survivor All Starda konseye Nagihan Karaderenin gözyaşları damga vurdu

Nagihan Karadere ve Nisa arasındaki steroid tartışması Survivor 70. bölüm fragmanına damga vurdu. Nisa'nın konseydeki "senin bu steroidlerin beynini yakmış." sözlerini gündeme getiren Karadere, iddiaları yalanladı ve rekorunu hatırlattı.

6Survivor All Starda konseye Nagihan Karaderenin gözyaşları damga vurdu

Nisa, ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' dedi. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor.'' yanıtını verdi.

7NAGİHAN KARADERENİN 11 YIL ÖNCEKİ REKORU

NAGİHAN KARADERE'NİN 11 YIL ÖNCEKİ REKORU

Milli atlet Nagihan Karadere 2011 yılında 400 metre engelli koşuda kırdığı 55,09'luk derece ile tarihe geçti. 2011 yılında kırdığı 400 metre engelli koşusunda kırdığı rekoru hala kırılamayan Milli Atlet Nagihan Karadere rekorunun 10. Yılında "bir tarih yazdık. Ben çünkü tam 1 yıl öncesinde çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Sporculuğumun zirvesinde yatalak bir sporcu oldum. 6 ay boyunca ve bırakın koşmayı yürüyecek pozisyonda değildim. O süreçte tam ayaklandım tedavilerim oldu Muharrem hocayla kontağa geçtik. Bütün kulüplerin kapısı bana kapanmıştı ve spor hayatım tamamıyla bitmişti. Muharrem hocam Milli takım antrenörü olduğu için iletişime geçtik ve o dönem benim yanımda oldu. Bana tüm imkanlarını sunarak beni yeniden hayata döndürdü. 6 ay gece gündüz çalıştık ve 10 yıllık olan bu rekora imza attık. Tam sakatlığımdan bir sene geçti biz rekorlardan rekorlara koşuyorduk. Rekorlar kırılmak içindir. Hocam ayaklı bir cesedi koşturdu rekora koşturdu. Birlikte azimle güçle bu noktalara geldik" açıklamasında bulunmuştu.

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