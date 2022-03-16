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MagazinSurvivor Aleyna Çalışkan'dan yatak odası pozu!
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• 16 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:

Survivor Aleyna Çalışkan'dan yatak odası pozu!

Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanan Aleyna Çalışkan, Instagram hesabından paylaştığı yatak odası pozlarıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

• 16 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
1Survivor Aleyna Çalışkandan yatak odası pozu
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Survivor 2021 sezonunda başlayan arkadaşlıkları, aşka dönüşen Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya ikilisi, plajda sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi.

2Survivor Aleyna Çalışkandan yatak odası pozu

Konu hakkında sessiz kalmaya özen gösteren Aleyna Çalışkan, bu defa göğüs dekolteli yatak odası pozlarıyla adından söz ettirdi.

3Survivor Aleyna Çalışkandan yatak odası pozu

Aleyna Çalışkan'ın iddialı pozlarına ''Güzellik abidesi'', ''Tam bir prenses'' ve ''Ateş ediyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

4Survivor Aleyna Çalışkandan yatak odası pozu

2021 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan, sezonun sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti.

Ünlüler takımında Batuhan Karacakaya ile yakınlaşan Aleyna Çalışkan, adadan döndükten sonra Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanmıştı.

5Survivor Aleyna Çalışkandan yatak odası pozu

Aleyna Çalışkan konu hakkında sessizliğini korurken, Batuhan Karacakaya yapılan yorumları ti'ye aldı.

6ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

''ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN''

Batuhan Karacakaya, ''24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 2 tane çocuğum var. 16 yıldır da evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması, beni gerçekten çok büyük bir zarara soktu. Bilmiyorum, bunun içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum? Bir fikri olan var mı? Ya şu zihniyetinizi değiştirin Allah aşkına! Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum. Tamam mı?'' ifadelerini kullanmıştı.

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