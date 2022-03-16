Survivor Aleyna Çalışkan'dan yatak odası pozu!

''ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN''

Batuhan Karacakaya, ''24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 2 tane çocuğum var. 16 yıldır da evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması, beni gerçekten çok büyük bir zarara soktu. Bilmiyorum, bunun içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum? Bir fikri olan var mı? Ya şu zihniyetinizi değiştirin Allah aşkına! Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum. Tamam mı?'' ifadelerini kullanmıştı.