Sürüsü onu dışladı, o kendisine yeni bir aile buldu! Gümüşhane'de sıra dışı dostluk

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'Junior' ismini verdikleri kaz ile arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten İsmail Gürbüz (65), "Bu kazlar benim torunumun. Mustafa büyüttü bunları. Diğer sürü, 5-6 aylıkken Junior'ı reddetti, yanına koymadı. Sürekli bunu dövüyorlar, kovalıyorlar. Ben her seferinde bunu korudum, kolladım. Kazlarda sürüsünü kabullenme, sahiplenme duyguları çok fazladır. Onun için beni sahiplendi. Şimdi ben annesi babasıymışım gibi evde peşimde, arabada peşimde, benimle dolaşıyor. Canı sıkılınca bahçeye gidiyoruz. Beraber geziyoruz, dolaşıp geliyoruz. Beni sahiplendiği için kim olursa olsun yanıma koymuyor. Kaz yavruları, anne babalarının yanına yabancı hayvanları sokmazlar. Şimdi bu da beni anne babası biliyor, sahiplendi. Köpek gibi, affedersiniz, herkesi kovalıyor. Ben hayvanları çok seviyorum zaten. Bizim bir sürü kedilerimiz de var, Junior'ımız da var, yine kazlarımız da var. Hayvanlarla gayet barışığımdır. Ben Junior'ı çok seviyorum" dedi.