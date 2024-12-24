Süper meyveden süper buluş: Trabzon'da keşfedildi! Halılara renk veriyor

“Kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor”
Herhangi bir kimyasal madde kullanılmayan renklerin oluşturulduğunu kaydeden Başkan Ekim, “İplik tamamen doğal yöntemlerle beraber üretiliyor ve ondan sonra da halıyla birleştirilirken renklendiriliyor. Bu aşamada Aronya meyvemiz kullanıyor. Yine içerisinde doğadan toplanılan ladin bitkisi denilen sabitleştirici bir özelliği olan bir bitkiyle beraber o iplik boyanmış oluyor. Boyandıktan sonra da halılarımızda iplik olarak kullanılmış olacak. Bu yöntem geleneksel, geçmişten gelen bir yöntem. Ama patentlenme ile ilgili çalışmalarımız varsa imkan tabii ki olacaktır. Hocalarımız ve öğrencilerimizin emekleriyle beraber ilmik ilmik halı dokuyorlar ve ortaya büyük halılar çıkıyor. Tamamen doğal. Herhangi bir kimyasal içermeyen ve kullanılan ürünlerde doğal. Şehrimiz adına önemli. Bununla beraber biz hanımefendilerin özellikle hane ekonomisine de katkı sağlamasını için yol da oluşturmuş oluyoruz. Üretmiş oldukları halıları, kilimleri ve meyveyle harmanlanmış bu halılarını daha güzel satma imkanı, değerlendirme imkanı ve ayrıca da ailelerini destek sağlama imkanı sunmuş oluruz” ifadelerini kullandı.