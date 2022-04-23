Süper Lig'de yıllarca konuşulacak olay! Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Tomas izin verdi, Gaziantep FK attı

Göztepeli oyuncular ile Gaziantep FK'nın futbolcuları arasında uzun süre bir dialog yaşandı. Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, oyuncularına kenardan 'tamam' işareti yaptı. Gaziantep FK'da tüm oyuncular santra noktasına kümelendi.