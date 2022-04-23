Süper Lig'de yıllarca konuşulacak olay! Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. 1-1 biten mücadele sonrasında Göztepe, TFF 1. Lig'e düştü. Karşılaşmada yaşanan olaylar ise uzun yıllar akıllardan çıkmayacak cinstendi.
• 23 Nisan 2022 - 19:01 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90+4'üncü dakikasında yaşananlar mücadeleye damga vurdu. Süper Lig'de küme düşen Göztepe, son dakikada yılın olayına imza attı.
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Zorlu maçın 90+2'nci dakikasında Göztepe'de Baku, Recep Niyaz'ın müdahalesi sonrası orta sahada yerde kaldı.
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Karşılaşmanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz yaşanan sakatlık sonrası oyunu durdu.
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Sağlık görevlilerinin müdahelesi sonrası oyun hakem atışıyla başladı. Mustafa Kürşad Filiz'in orta sahada bıraktığı top sonrası Soner Aydoğdu orta sahadan kaleyi denedi.
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Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü, Adis Jahovic müsait pozisyonda takımını 1-0 öne geçirdi.
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Gaziantep FK cephesinden yoğun itiraz
Göztepe'nin attığı bu gol sonrası Gaziantep FK'da bazı futbolcular şaşırdı. Oyuncuların tamamı müsabakanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz'e tepki gösterdi.
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Öte yandan bazı oyuncular kenara gelip 'kural ne' şeklinde sorular sordu.
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Gaziantep FK'da tribünler yenilen gol sonrası Erol Bulut'a tepki gösterdi. Taraftarlar uzun bir süre 'Erol Bulut istifa' tezahüratında bulundu.
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Tomas izin verdi, Gaziantep FK attı
Göztepeli oyuncular ile Gaziantep FK'nın futbolcuları arasında uzun süre bir dialog yaşandı. Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, oyuncularına kenardan 'tamam' işareti yaptı. Gaziantep FK'da tüm oyuncular santra noktasına kümelendi.
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Göztepeli oyuncuların topu bıraktığı pozisyonda Joao Figueiredo tüm herkesi geçti ve topu 90+4'üncü dakikada ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte karşılaşmada skor 1-1'e geldi.
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Gaziantep FK penaltı kazandı
Karşılaşmanın 90+8'inci dakikasında Figueiredo ceza sahasına girdiği sırada Arda Akbulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz doğrudan penaltıyı işaret etti.
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Muhammet Demir bilerek dışarı attı
Gaziantep FK'nın kazandığı penaltıda topun başına Muhammet Demir geçti. Tecrübeli futbolcu kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı bilerek dışarıya attı. Bu hareket sonrası tüm tribünlerde yeniden alkışlar yükseldi.
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Göztepe küme düştü
Bu sonuçla birlikte Göztepe, Süper Lig'e veda etti. Gaziantep FK tribünleri, sarı-kırmızılı oyuncuları alkışlayarak uğurladı.