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GöztepeSüper Lig'de yıllarca konuşulacak olay! Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler
HaberlerGöztepe Haberleri Süper Lig'de yıllarca konuşulacak olay! Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler
• 23 Nisan 2022 - 19:01 • Son Güncelleme:

Süper Lig'de yıllarca konuşulacak olay! Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. 1-1 biten mücadele sonrasında Göztepe, TFF 1. Lig'e düştü. Karşılaşmada yaşanan olaylar ise uzun yıllar akıllardan çıkmayacak cinstendi.

• 23 Nisan 2022 - 19:01 • Son Güncelleme:
1Süper Ligde yıllarca konuşulacak olay Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90+4'üncü dakikasında yaşananlar mücadeleye damga vurdu. Süper Lig'de küme düşen Göztepe, son dakikada yılın olayına imza attı.

2Süper Ligde yıllarca konuşulacak olay Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Zorlu maçın 90+2'nci dakikasında Göztepe'de Baku, Recep Niyaz'ın müdahalesi sonrası orta sahada yerde kaldı.

3Süper Ligde yıllarca konuşulacak olay Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Karşılaşmanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz yaşanan sakatlık sonrası oyunu durdu.

4Süper Ligde yıllarca konuşulacak olay Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Sağlık görevlilerinin müdahelesi sonrası oyun hakem atışıyla başladı. Mustafa Kürşad Filiz'in orta sahada bıraktığı top sonrası Soner Aydoğdu orta sahadan kaleyi denedi.

5Süper Ligde yıllarca konuşulacak olay Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü, Adis Jahovic müsait pozisyonda takımını 1-0 öne geçirdi.

6Gaziantep FK cephesinden yoğun itiraz

Gaziantep FK cephesinden yoğun itiraz

Göztepe'nin attığı bu gol sonrası Gaziantep FK'da bazı futbolcular şaşırdı. Oyuncuların tamamı müsabakanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz'e tepki gösterdi.

7Süper Ligde yıllarca konuşulacak olay Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Öte yandan bazı oyuncular kenara gelip 'kural ne' şeklinde sorular sordu.

8Süper Ligde yıllarca konuşulacak olay Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Gaziantep FK'da tribünler yenilen gol sonrası Erol Bulut'a tepki gösterdi. Taraftarlar uzun bir süre 'Erol Bulut istifa' tezahüratında bulundu.

9Tomas izin verdi, Gaziantep FK attı

Tomas izin verdi, Gaziantep FK attı

Göztepeli oyuncular ile Gaziantep FK'nın futbolcuları arasında uzun süre bir dialog yaşandı. Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, oyuncularına kenardan 'tamam' işareti yaptı. Gaziantep FK'da tüm oyuncular santra noktasına kümelendi.

10Süper Ligde yıllarca konuşulacak olay Tarihi anlar, rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Göztepeli oyuncuların topu bıraktığı pozisyonda Joao Figueiredo tüm herkesi geçti ve topu 90+4'üncü dakikada ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte karşılaşmada skor 1-1'e geldi.

11Gaziantep FK penaltı kazandı

Gaziantep FK penaltı kazandı

Karşılaşmanın 90+8'inci dakikasında Figueiredo ceza sahasına girdiği sırada Arda Akbulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz doğrudan penaltıyı işaret etti.

12Muhammet Demir bilerek dışarı attı

Muhammet Demir bilerek dışarı attı

Gaziantep FK'nın kazandığı penaltıda topun başına Muhammet Demir geçti. Tecrübeli futbolcu kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı bilerek dışarıya attı. Bu hareket sonrası tüm tribünlerde yeniden alkışlar yükseldi.

13Göztepe küme düştü

Göztepe küme düştü

Bu sonuçla birlikte Göztepe, Süper Lig'e veda etti. Gaziantep FK tribünleri, sarı-kırmızılı oyuncuları alkışlayarak uğurladı.

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