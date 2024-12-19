Sultan Abdülhamid döneminin Filistin'ine ışık tutuyor! Daha önce yayınlanmamış fotoğraflar tek kitapta bir araya geldi
Sultan II. Abdülhamid’in ‘Her resim bir fikirdir’ anlayışıyla Osmanlı topraklarının dört bir tarafından çektirdiği fotoğraflar, Filistin’in 1900’lerdeki tarihine ışık tutuyor. Filistin coğrafyası ‘Sultan II. Abdülhamid Dönemi Filistin’ adıyla ilk kez bütün olarak ele alındı ve bir kısmı daha önce yayımlanmamış fotoğraflar tek kitapta toplandı. Eser hakkında görüşlerini anlatan usta gazeteci ve sanat eleştirmeni Doğan Hızlan, “Bu kitaplar daima gizli kalmış eserlerdir, devrin sadece siyasi değil yaşam biçimini de gösterir. Sultan II. Abdülhamid’in nasıl biri olduğunu, fotoğrafa ve resime düşkünlüğünü de göstermiş oldu. Bu yüzden kitabı okuyanlar Osmanlı’nın sadece bir dönemini görmeyecekler” dedi.
Hilal BEKYÜREK-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
• 19 Aralık 2024 - 15:38 • Son Güncelleme:
Hilal BEKYÜREK-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
• 19 Aralık 2024 - 15:38 • Son Güncelleme: