Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2024? Şubat sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 Şubat askerlik yeri
2024 Şubat sınıflandırma duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Peki, 8 Şubat askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, şubat ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur 2024?
• 31 Ocak 2024 - 16:10 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2024 - 16:10 • Son Güncelleme: