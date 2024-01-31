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GündemŞubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2024? Şubat sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 Şubat askerlik yeri
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Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2024? Şubat sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 Şubat askerlik yeri

2024 Şubat sınıflandırma duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Peki, 8 Şubat askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, şubat ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur 2024?

• 31 Ocak 2024 - 16:10 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2024 - 16:10 • Son Güncelleme:
1Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2024 Şubat sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak 8 Şubat askerlik yeri

2024 yılında askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişi askerlik yerleri ve celp tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla şubat ayı askerlik yerleri belli olacak. Peki, 2024 Şubat celp dönemi yerleri ne zaman açıklanacak, askerlik yerleri ne zaman belli olur Şubat 2024? İşte askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları hakkında merak edilenler…

2Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olur 2024

Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olur 2024?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

3Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2024 Şubat sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak 8 Şubat askerlik yeri

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

4MSB SEVK TARİHLERİ

MSB SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024

5Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2024 Şubat sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak 8 Şubat askerlik yeri

Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024

Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.