Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2024? Şubat sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 Şubat askerlik yeri

2024 yılında askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişi askerlik yerleri ve celp tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla şubat ayı askerlik yerleri belli olacak. Peki, 2024 Şubat celp dönemi yerleri ne zaman açıklanacak, askerlik yerleri ne zaman belli olur Şubat 2024? İşte askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları hakkında merak edilenler…