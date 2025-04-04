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Sosyal medyada medyum tuzağı: İlk seans ücretsiz! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

Sosyal medya kullanımının hızla yayılması ile pek çok yeni sektör oluşurken birçok kişi de işini sosyal medya kanalları üzerinden daha fazla kişiye duyurmaya başladı. Ancak sadece iş yapanlar değil aynı zamanda dolandırıcılar da sosyal medya platformlarını kullanarak, dolandırıcılık yöntemlerine yenilerini ekledi. Instagram'da reklam yapan ve medyum olduğunu söyleyen dolandırıcılar, kendilerine başvuran kişilere önce ücretsiz bir seans yapıyor. Daha sonra özel bilgilerini kullanarak şantaj yapıyorlar. Milyonlarca lirasını kaybedenler mağdurlar bulunuyor.

• 04 Nisan 2025 - 10:23 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2025 - 10:23 • Son Güncelleme:
1Sosyal medyada medyum tuzağı: İlk seans ücretsiz Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

Ülkemizde son yıllarda artan sosyal medya medyumları insanların duygularını sömürüm paralarını almaya devam ediyor. Binlerce kişiyi kandırıp dolandıran sözde medyumlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla insanları tuzaklarına çekiyorlar.

2İLK SEANS ÜCRETSİZ

İLK SEANS ÜCRETSİZ

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; hayatında olumsuzluk yaşamış, kişisel problemleri olan şahısları hedef alan medyumlar öncelikle ilk seansı ücretsiz olarak vatandaşları kendilerine çekiyorlar.

3ÖZEL BİLGLERİ ŞANTAJ İÇİN TOPLAMIŞLAR

ÖZEL BİLGLERİ ŞANTAJ İÇİN TOPLAMIŞLAR

İlk seansta aslında herkesin tahmin edeceği bilgilerle vatandaşları inandıran medyum böylelikle ikinci ve daha fazla seans için şahısları ikna ediyor. Ardından sorduğu sorularla insanların hayatındaki en özel bilgilere kadar elde ediyorlar.

4Sosyal medyada medyum tuzağı: İlk seans ücretsiz Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

Bu bilgileri derdine derman olsun diye anlatan kişi aslında kendisine yeni bir dert açtığının farkında olmuyor. Medyumun amacı ne kadar çok özel bilgi alırsa o bilgileri o kadar çok parayla değerlendirebilmek oluyor.

5Sosyal medyada medyum tuzağı: İlk seans ücretsiz Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

Sahte medyum elde ettiği bu bilgileri başkalarına yaymakla tehdit ediyor. Şantaj ile istenen para, edinilen özel bilginin kıymeti kadar yükselebiliyor. Bu çerçevede bir medyum Instagram hesabının yöneticisi ve işbirlikçileri özel bilgilerini edindikleri kişilere şantaj yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

6Sosyal medyada medyum tuzağı: İlk seans ücretsiz Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

Şikayet sonrası haklarında soruşturma başlatılan şüpheliler "Özel bilgilerini akrabalarına ailene söyleyeceğim" diyerek tehdit edip şantaj yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandılar.

71 MİLYON KAPTIRMIŞ

1 MİLYON KAPTIRMIŞ

"Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj", "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirtilen şüphelilerin şantaj yaptıkları kişilerden 1 milyon lira istedikleri belirlendi.

8Sosyal medyada medyum tuzağı: İlk seans ücretsiz Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

E. T., F. T. ve M. T. isimli şüphelilerin Instagram'da medyum dolandırıcılığından daha öncede işlem gördükleri öğrenildi.

9HEPSİ PARA TUZAĞI

HEPSİ PARA TUZAĞI

Öte yandan sosyal medya medyumlarıyla ilgili onlarca mağdurun yine sosyal medyada yorumlar yaparak diğer insanları uyardığı görülüyor.

10Sosyal medyada medyum tuzağı: İlk seans ücretsiz Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

Kimisi büyü bozmak, kimisi büyü yaptırmak kimisi de sevdiğini kendine bağlamak için ulaştığını ama binlerce lira parasını kaptırdığını yazmış.