Sosyal medyada medyum tuzağı: İlk seans ücretsiz! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar
Sosyal medya kullanımının hızla yayılması ile pek çok yeni sektör oluşurken birçok kişi de işini sosyal medya kanalları üzerinden daha fazla kişiye duyurmaya başladı. Ancak sadece iş yapanlar değil aynı zamanda dolandırıcılar da sosyal medya platformlarını kullanarak, dolandırıcılık yöntemlerine yenilerini ekledi. Instagram'da reklam yapan ve medyum olduğunu söyleyen dolandırıcılar, kendilerine başvuran kişilere önce ücretsiz bir seans yapıyor. Daha sonra özel bilgilerini kullanarak şantaj yapıyorlar. Milyonlarca lirasını kaybedenler mağdurlar bulunuyor.
• 04 Nisan 2025 - 10:23 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2025 - 10:23 • Son Güncelleme: