Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı

Sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı

07.11.2026 - 20:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KİLİS (İHA)

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı, geçmişin izlerini taşıyan tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı. Kilis’te antikacılık yapan esnaf, vatandaşların eski televizyonları yeniden sormaya başladığını belirtti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1

Kilis’te yaklaşık 20 yıldır antikacılık yapan Murat Üzümbalı, son aylarda sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımının eski elektronik eşyalara olan ilgiyi yeniden artırdığını söyledi.

2Sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı

Özellikle tüplü televizyonlar, antenli eski modeller ve radyoların vatandaşlar tarafından sorulduğunu ifade eden Üzümbalı, bu ürünlerin fiyatlarının bin 500 liradan başlayarak 5 bin liraya kadar çıktığını belirtti.

3Sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı

80’ler akımının ardından vatandaşların geçmişe dönük özlem duymaya başladığını dile getiren Üzümbalı, "80’ler akımı çıktıktan sonra gerçekten bir ilgi oluştu.

4Sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı

İnsanlar geçmişe dönmek istiyor, eski televizyonları soruyor. Geçmişte televizyon yayınları İstiklal Marşı ile başlayıp yine İstiklal Marşı ile sona eriyordu.

5Sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı

Vatandaşlar o dönemin televizyonlarına ve yayın kültürüne özlem duyuyor" şeklinde konuştu. O dönemde televizyonlar belirli saatlerde açılıp kapandığını belirten Üzümbalı, Şimdiki televizyonlar ise sürekli açık. İnsanlar o yılların özlemini yeniden yaşamak istiyor" diye konuştu.

6Sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı

Öte yandan, antikacı dükkanına gelen vatandaşlar da 80’ler akımının etkisiyle eski televizyonlara merak sardıklarını, sosyal medyanın kendilerine geçmişteki televizyonları yeniden hatırlattığını belirtti.

7Sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı

 

 

8Sosyal medyada hızla yayılan 80’ler akımı tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi