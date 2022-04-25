Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'

3- Ali Koç, direkt veya dolaylı olarak Joachim Löw ile defalarca görüştü. Karşılıklı maddi ve manevi istekler masaya yatırıldı, gereken her şey konuşuldu. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen Alman teknik direktörün bir türlü imza atmaya yanaşmaması başkan Ali Koç ve yönetimini bezdirdi.