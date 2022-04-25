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FenerbahçeSosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'
• 25 Nisan 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:

Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'

Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden ve Jorge Jesus - Joachim Löw - İsmail Kartal gibi isimleri masaya yatıran Ali Koç'un çoktan kararını verdiği, başkanın 67 yaşındaki antrenörle el sıkıştığı öğrenildi. Sosyal medya paylaşımıyla olay yaratan 12 kupalı hocanın “Yeni bir hedef için toplandık” mesajı camiada heyecan yarattı.

• 25 Nisan 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı İş çoktan bitmiş
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Fenerbahçe’de geçtiğimiz ocak ayından bu yana devam eden gelecek sezonun teknik direktörü arayışında ibre Joachim Löw’den Jorge Jesus’a döndü.

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'İŞ ÇOKTAN BİTMİŞ ANLAŞMA YAPILMIŞ' PAYLAŞIMI!

Jesus’un, hafta içinde teknik ekibi ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp, “Yeni bir hedef için toplandık” mesajını yazmasının ardından, başkan Ali Koç’un cumartesi günü Lizbon’a gitmesi, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu ortaya koydu.

3Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı İş çoktan bitmiş

Peki, aylarca Löw ile görüşüp anlaşmaya çalışan sarı lacivertli yönetim neden Jesus’u tercih etmeye başladı? Bu sorunun cevabını 5 maddede açıklamak mümkün:

4Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı İş çoktan bitmiş

1- İlk günden beri başkan Ali Koç’un ilk teknik direktör adayı Jorge Jesus’tu ancak bu hedef gizli tutuldu. Joachim Löw adı özellikle ön plana çıkarılarak Jesus’a ‘alternatifsiz olmadığı’ mesajı verildi ve bu sayede Portekizli teknik adamla yapılan Transfer görüşmelerinde Ali Koç’un eli güçlendi.

5Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı İş çoktan bitmiş

2- Joachim Löw’ün kulüp takımı çalıştırma tecrübesinin az olması. Bütün kariyerinde 6 kulüp (Stuttgart, Fenerbahçe, Karlsruhe, Adanaspor, FC Tirol, Austria Wien) çalıştıran Löw, 2006-2021 yılları arasında sadece Almanya A Milli Takımı’nda yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalıştı.

6Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı İş çoktan bitmiş

3- Ali Koç, direkt veya dolaylı olarak Joachim Löw ile defalarca görüştü. Karşılıklı maddi ve manevi istekler masaya yatırıldı, gereken her şey konuşuldu. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen Alman teknik direktörün bir türlü imza atmaya yanaşmaması başkan Ali Koç ve yönetimini bezdirdi.

7Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı İş çoktan bitmiş

4- Löw’ün sınırlı sayıdaki kulüp takımı teknik direktörlüğü tecrübesine karşın Jesus’un bu alanda engin bir deneyime sahip olması. 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın 32 yıllık kariyerinin tamamı kulüplerde geçti. 12 ayrı kulüpte çalışan Jesus, toplam 16 kupa kazandı.

8Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı İş çoktan bitmiş

5- Portekiz’in en büyük kulüplerinden Benfica ve Sporting’de toplam 11 kupa kaldıran Jesus, ülkesi dışında çalıştığı takımlarda başarılı oldu. Flamengo’ya 1’er Libertadores, Sudamericana, Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupası kazandıran Jesus, Al-Hilal’a da Suudi Arabistan Süper Kupası şampiyonluğu yaşattı. Üstelik Jesus bu kupaları birer sezonda kazandı.

9JESUS’UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR (12)

JESUS’UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR (12)

-Amora

-Felguerias

-Estrela

-Vitoria Guimaraes

-Moreirense

-Leirira

-Belenenses

-Braga

-Benfica-Sporting

-Al-Hilal(Suudi Arabistan)

-Flamengo (Brezilya)

10KAZANDIĞI KUPALAR (16)

KAZANDIĞI KUPALAR (16)

-3 Portekiz Ligi (Benfica)

-6 Portekiz Lig Kupası (5 Benfica, 1 Sporting)

-2 Portekiz Süper Kupası (Benfica, Sporting)

-1 Libertadores Kupası (Flamengo)

-1 Sudamericana Kupası (Flamengo)

-1 Brezilya Süper Kupası (Flamengo)

-1 Brezilya Ligi (Flamengo)

-1 Suudi Arabistan Süper Kupası (Al-Hilal)

11LÖW’ÜN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR (6)

LÖW’ÜN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR (6)

-Stuttgart

-Fenerbahçe

-Adanaspor

-FC Tirol Innsbruck

-Austria Wien (Avusturya)

-Almanya Milli Takımı

12KAZANDIĞI KUPALAR (4)

KAZANDIĞI KUPALAR (4)

-1 Dünya Kupası (Almanya)

-1 Konfederasyonlar Kupası (Almanya)

-1 Almanya Kupası (Stuttgart)

-1 Avusturya Ligi (FC Tirol)

13Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı İş çoktan bitmiş

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