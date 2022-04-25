Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'
Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden ve Jorge Jesus - Joachim Löw - İsmail Kartal gibi isimleri masaya yatıran Ali Koç'un çoktan kararını verdiği, başkanın 67 yaşındaki antrenörle el sıkıştığı öğrenildi. Sosyal medya paylaşımıyla olay yaratan 12 kupalı hocanın “Yeni bir hedef için toplandık” mesajı camiada heyecan yarattı.
Fenerbahçe’de geçtiğimiz ocak ayından bu yana devam eden gelecek sezonun teknik direktörü arayışında ibre Joachim Löw’den Jorge Jesus’a döndü.
'İŞ ÇOKTAN BİTMİŞ ANLAŞMA YAPILMIŞ' PAYLAŞIMI!
Jesus’un, hafta içinde teknik ekibi ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp, “Yeni bir hedef için toplandık” mesajını yazmasının ardından, başkan Ali Koç’un cumartesi günü Lizbon’a gitmesi, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu ortaya koydu.
5- Portekiz’in en büyük kulüplerinden Benfica ve Sporting’de toplam 11 kupa kaldıran Jesus, ülkesi dışında çalıştığı takımlarda başarılı oldu. Flamengo’ya 1’er Libertadores, Sudamericana, Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupası kazandıran Jesus, Al-Hilal’a da Suudi Arabistan Süper Kupası şampiyonluğu yaşattı. Üstelik Jesus bu kupaları birer sezonda kazandı.
KAZANDIĞI KUPALAR (16)
-3 Portekiz Ligi (Benfica)
-6 Portekiz Lig Kupası (5 Benfica, 1 Sporting)
-2 Portekiz Süper Kupası (Benfica, Sporting)
-1 Libertadores Kupası (Flamengo)
-1 Sudamericana Kupası (Flamengo)
-1 Brezilya Süper Kupası (Flamengo)
-1 Brezilya Ligi (Flamengo)
-1 Suudi Arabistan Süper Kupası (Al-Hilal)