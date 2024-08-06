Sosyal medya fenomenleri Bursa'daki şifalı su kaynağını kuruttu! Şeker hastaları akın etmişti: Dilden dile yayılmıştı, bir anda kurudu
Instagram'a erişim yasağı olduğu bu günlerde sosyal medyanın şifalı su kaynaklarını kurutabildiğine dair ilginç bir haber var. Bursa'da yer alan ve şeker hastalığına iyi geldiği gerekçesiyle her yıl binlerce ziyaretçi alan şifalı su kaynağı bir anda kurudu. BUSKİ ekipleri su tankerleri ile mahalleye takviye yapmaya başladı.
• 06 Ağustos 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 12:17 • Son Güncelleme: