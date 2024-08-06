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GündemSosyal medya fenomenleri Bursa'daki şifalı su kaynağını kuruttu! Şeker hastaları akın etmişti: Dilden dile yayılmıştı, bir anda kurudu
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Sosyal medya fenomenleri Bursa'daki şifalı su kaynağını kuruttu! Şeker hastaları akın etmişti: Dilden dile yayılmıştı, bir anda kurudu

Instagram'a erişim yasağı olduğu bu günlerde sosyal medyanın şifalı su kaynaklarını kurutabildiğine dair ilginç bir haber var. Bursa'da yer alan ve şeker hastalığına iyi geldiği gerekçesiyle her yıl binlerce ziyaretçi alan şifalı su kaynağı bir anda kurudu. BUSKİ ekipleri su tankerleri ile mahalleye takviye yapmaya başladı.

• 06 Ağustos 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
1Sosyal medya fenomenleri Bursadaki şifalı su kaynağını kuruttu Şeker hastaları akın etmişti: Dilden dile yayılmıştı, bir anda kurudu

Bursa'nın İznik ilçesinde yer alan şifalı su kaynağı, şeker hastalığına çare arayanların ziyaret ettiği bir mekandı. Farklı illerden gelen vatandaşlar, kaynağın kuruduğunu görünce şok oldu.

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İznik'in Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu inancı bir yana mahallede yaşayan 500 kişiden kimsenin şeker hastalığına yakalanmadığı gerçeği suya olan inancı artırdı. İznik'in Karatekin Mahellesi'nde şeker hastalığına iyi geldiği söylenen su kaynağı sosyal medyada meşhur olup, Türkiye'nin birçok noktasından hastalığına şifa arayanların uğrak yeri haline gelmişti. Özellikle hafta sonları binlerce vatandaş su almak için Karatekin Mahallesi'ne akın etti. Suyun şifası dilden dile yayıldı. İki gün önce ise şifalı suyun kaynağı tükendi, mahalledeki su da kurudu. BUSKİ ekipleri su tankerleri ile mahalleye takviye yapmaya başladı.

3Sosyal medya fenomenleri Bursadaki şifalı su kaynağını kuruttu Şeker hastaları akın etmişti: Dilden dile yayılmıştı, bir anda kurudu

Mahalle sakinleri ise yaptıkları açıklamalarda, “Suyumuz duyulduktan sonra mahallemize akın ettiler, suyumuz kurudu. Ne yapacağımız bilmiyoruz” dedi. Uzak yollardan su için mahalleye gelen bir vatandaş ise, “Uzak yollardan geldim, bir baktım su kurumuş. Ne yapacağımı bilmiyorum, şoktayım” diye konuştu.