Sosyal medya fenomenleri Bursa'daki şifalı su kaynağını kuruttu! Şeker hastaları akın etmişti: Dilden dile yayılmıştı, bir anda kurudu

İznik'in Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu inancı bir yana mahallede yaşayan 500 kişiden kimsenin şeker hastalığına yakalanmadığı gerçeği suya olan inancı artırdı. İznik'in Karatekin Mahellesi'nde şeker hastalığına iyi geldiği söylenen su kaynağı sosyal medyada meşhur olup, Türkiye'nin birçok noktasından hastalığına şifa arayanların uğrak yeri haline gelmişti. Özellikle hafta sonları binlerce vatandaş su almak için Karatekin Mahallesi'ne akın etti. Suyun şifası dilden dile yayıldı. İki gün önce ise şifalı suyun kaynağı tükendi, mahalledeki su da kurudu. BUSKİ ekipleri su tankerleri ile mahalleye takviye yapmaya başladı.