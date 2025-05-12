Sosyal medya fenomeninin kardeşini kaçırıldı! Yakalanacaklarını anlayınca taksi parası verip serbest bıraktılar: O anlar kamerada

KAÇIRMA ANI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda T.A.T.’nin kaçırıldığı anların bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde mağdurun aracını takip eden iki otomobilin, T.A.T.’nin içinde bulunduğu aracı durdurdukları ve onu otomobillerine alarak uzaklaştıkları görüldü.