Sosyal medya fenomeninin kardeşini kaçırıldı! Yakalanacaklarını anlayınca taksi parası verip serbest bıraktılar: O anlar kamerada
Sosyal medya üzerinden yayınladığı otomobil videolarıyla milyonluk takipçisi bulunan fenomen H.T.’nin kardeşi T.A.T.(21), İstanbul’da fidye için kaçırıldı. Polisi alarma geçiren olayın ardından yapılan baskınlar sonucu yakalanacağını anlayan şüpheliler T.A.T.’nin cebine 2 bin lira taksi parası koyarak serbest bıraktı. Sürdürülen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçırma olayı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
• 12 Mayıs 2025 - 11:23 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
• 12 Mayıs 2025 - 11:23 • Son Güncelleme: