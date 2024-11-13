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GündemSosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum
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Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

• 13 Kasım 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 13 Kasım 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
1Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

2TAKİPÇİLERİMİ REKLAM ANLAŞMASI YAPTIĞIM SİTELERE YÖNLENDİRİYORDUM

TAKİPÇİLERİMİ REKLAM ANLAŞMASI YAPTIĞIM SİTELERE YÖNLENDİRİYORDUM

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.

3Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum

Yılmaz ifadesinde "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitlerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi.

48 ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

8 ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün tutuklanan sosyal medya fenomenlerden 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar olmak üzere 12 şüphelinin sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi talebi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi.

5Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum

8 şüphelinin hesaplarına erişim engeli kararı verilirken, diğer 4 şüphelinin hesaplarına erişim yasağı getirilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

6NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

7Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum



Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti. Savcılığın itirazına ilişkin nöbetçi asliye ceza mahkemesinden henüz karar çıkmadı.