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Gündem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek! Yeni dönem bugün başladı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek! Yeni dönem bugün başladı

Türkiye'de sağlık hizmetlerine yeni bir dönem başlıyor. Yürürlüğe giren yeni uygulama ile vatandaşlar artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olabilecek. E-nabız üzerinden yapılacak muayene sonrası doktorlar da e-reçete üzerinden ilaç yazabilecek. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

• 22 Mayıs 2024 - 14:17 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2024 - 14:17 • Son Güncelleme:
1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek Yeni dönem bugün başladı

Kamu hastanelerinde internet üzerinden alınacak uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerine ait muayene bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

2 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek Yeni dönem bugün başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

3 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek Yeni dönem bugün başladı

Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde; muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz.

4 REÇETE VE RAPOR YAZILABİLECEK

REÇETE VE RAPOR YAZILABİLECEK

Hekimler, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor teşhis sonrasında gerekirse hasta için e-rapor da düzenleyebilecek. Bir hastanenin SGK’ya fatura edeceği uzaktan muayene sayısı, hastanede o gün tüm branşlardaki ayaktan muayene sayısının (acil servis başvuruları hariç) yüzde 15’ini aşamayacak.

5 PANDEMİDE BAŞLAMIŞTI

PANDEMİDE BAŞLAMIŞTI

Pandemi döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan (tele sağlık) muayene yapılabilmekteydi. Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Bakanlıktan izin alan ve teknik altyapıya sahip hastanelerin uzaktan sesli ve görüntülü muayene yapabilmesinin önü açıldı. SGK ise geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı. Karar, tedavi olunacak hastaneleri de belirliyor.

6 HANGİ HASTANELER KAPSAMDA

HANGİ HASTANELER KAPSAMDA?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.

7 GEREK GÖRÜLÜRSE HASTANEYE GİDECEK

GEREK GÖRÜLÜRSE HASTANEYE GİDECEK

Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, Şubat 2022’de yürürlüğe girmişti. Buna göre; uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Yönetmelikte öne çıkan diğer detaylar ise şöyle: Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek. Gerekli durumlarda kişiye bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olması önerilecek.

8 ONLİNE MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR

ONLİNE MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Uzaktan muayene için randevu almak oldukça kolay. Hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) online olarak randevularını oluşturabilecekler.

9 10 GÜN ŞARTINA DİKKAT

10 GÜN ŞARTINA DİKKAT

Yeni düzenlemenin dikkat çeken bir detayı ise 10 gün şartı. SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevuları karşılamayacak. Bu kuralın, hastanın aynı sağlık sorunuyla ilgili kısa sürede tekrar randevu almamasını ve gereksiz yükü önlemeyi amaçladığı düşünülüyor.