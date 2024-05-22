Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek! Yeni dönem bugün başladı
Türkiye'de sağlık hizmetlerine yeni bir dönem başlıyor. Yürürlüğe giren yeni uygulama ile vatandaşlar artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olabilecek. E-nabız üzerinden yapılacak muayene sonrası doktorlar da e-reçete üzerinden ilaç yazabilecek. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
• 22 Mayıs 2024 - 14:17 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2024 - 14:17 • Son Güncelleme: