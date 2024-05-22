Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek! Yeni dönem bugün başladı

GEREK GÖRÜLÜRSE HASTANEYE GİDECEK

Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, Şubat 2022’de yürürlüğe girmişti. Buna göre; uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Yönetmelikte öne çıkan diğer detaylar ise şöyle: Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek. Gerekli durumlarda kişiye bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olması önerilecek.