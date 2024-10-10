Sosyal ağ suçları ‘örüyor’

MERKEZ TELEGRAM
New York Times (NYT) gazetesinin 3,2 milyondan fazla Telegram mesajının analiz edildiği araştırmasına göre, Telegram küresel bir suç faaliyet ağı haline geldi. Araştırma, dünya çapında beyaz üstünlükçülerin işlettiği 1500 kanal buldu. En az 24 kanalda silah satıldığı tespit edilirken, 70 binden fazla takipçisi olan en az 22 kanalda uyuşturucuların 20’den fazla ülkeye teslim edilmek üzere reklamının yapıldığı belirlendi. İngiliz “Daily Express” gazetesi, sosyal medya ağlarının, İngiltere’de suç yaşam tarzını teşvik eden etkili kişileri yıldızlaştırarak özellikle Arnavut uyuşturucu ticareti yapanların ülkeye akın etmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu.