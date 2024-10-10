Sosyal ağ suçları ‘örüyor’

Avcılar, kişisel bilgilerini paylaşmaya istekli kişileri bulup istismar etmek için sosyal medya platformlarına akın etti. Suçlular genellikle Instagram gibi bir platformda gençlerle bağlantı kuruyor ve sohbeti Snapchat’e taşıyor. Facebook grupları, Instagram hashtag’leri ve algoritmaları insanların kötü amaçlı içerikle ve bununla ilgilenen diğer kişilerle bağlantı kurmasını kolaylaştırıyor. Telegram, çocuk cinsel istismar materyalinin özel kanallarda ticaretine örtük olarak izin veriyor. Discord, çocukları neredeyse hiçbir güvenlik önlemi olmadan çevrimiçi olarak avcılara sunuyor. Küçükleri hedef alan finansal şantajın neredeyse tamamı, Nijerya ve Fildişi Sahili’nde bulunan “Yahoo Boys” adlı siber suç grubundan geliyor.