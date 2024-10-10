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Sosyal ağ suçları ‘örüyor’

Sosyal medyanın milyonlarca nüfusa sahip bir “dünya” haline gelmesinin ardından platformlar, suçlular ve çeteler için merkez oldu.

• 10 Ekim 2024 - 09:58 • Son Güncelleme:
• 10 Ekim 2024 - 09:58 • Son Güncelleme:
1Sosyal ağ suçları ‘örüyor’

Avcılar, kişisel bilgilerini paylaşmaya istekli kişileri bulup istismar etmek için sosyal medya platformlarına akın etti. Suçlular genellikle Instagram gibi bir platformda gençlerle bağlantı kuruyor ve sohbeti Snapchat’e taşıyor. Facebook grupları, Instagram hashtag’leri ve algoritmaları insanların kötü amaçlı içerikle ve bununla ilgilenen diğer kişilerle bağlantı kurmasını kolaylaştırıyor. Telegram, çocuk cinsel istismar materyalinin özel kanallarda ticaretine örtük olarak izin veriyor. Discord, çocukları neredeyse hiçbir güvenlik önlemi olmadan çevrimiçi olarak avcılara sunuyor. Küçükleri hedef alan finansal şantajın neredeyse tamamı, Nijerya ve Fildişi Sahili’nde bulunan “Yahoo Boys” adlı siber suç grubundan geliyor.

2Sosyal ağ suçları ‘örüyor’

Milliyet'te yer alan habere göre Yüksek dijital okuryazarlığıyla bilinen Güney Kore, son yıllarda sosyal medyanın da “yardımıyla” faillerin internet ortamında cinsel içerikler yaymasıyla mücadele ediyor. Geçen ağustos ayunda Güney Kore, Telegram, X, Facebook, Instagram ve YouTube’u cinsel içerikli deepfake içerikleri silme ve engelleme konusunda kendileriyle çalışmaya çağırdı.

3Sosyal ağ suçları ‘örüyor’



MERKEZ TELEGRAM

New York Times (NYT) gazetesinin 3,2 milyondan fazla Telegram mesajının analiz edildiği araştırmasına göre, Telegram küresel bir suç faaliyet ağı haline geldi. Araştırma, dünya çapında beyaz üstünlükçülerin işlettiği 1500 kanal buldu. En az 24 kanalda silah satıldığı tespit edilirken, 70 binden fazla takipçisi olan en az 22 kanalda uyuşturucuların 20’den fazla ülkeye teslim edilmek üzere reklamının yapıldığı belirlendi. İngiliz “Daily Express” gazetesi, sosyal medya ağlarının, İngiltere’de suç yaşam tarzını teşvik eden etkili kişileri yıldızlaştırarak özellikle Arnavut uyuşturucu ticareti yapanların ülkeye akın etmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

4Sosyal ağ suçları ‘örüyor’

İsveç, birkaç yıldır çete bağlantılı silahlı ve bombalı saldırılar için Avrupa’nın merkezi konumunda. “BBC”ye konuşan uzmanlar, İsveç’te 13 veya 14 yaşındaki erkek çocuklarının çeteler tarafından, çoğunlukla sosyal medyada para ve tasarım kıyafetler vaat edilerek işe alındığını söyledi.